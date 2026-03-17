Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque
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Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premier.
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Ficha do jogo
Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras derrotou o Mirassol por 1 a 0 na última partida, que marcou o retorno do clube ao Allianz Parque em 2026. Ao todo, soma 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.
O Botafogo, por sua vez, soma apenas três pontos, mas com duas partidas a menos, devido à disputa das fases preliminares da Copa Libertadores, e abre a zona de rebaixamento. No fim de semana, foi derrotado por 3 a 0 no clássico diante do Flamengo, com o zagueiro Barboza expulso nos acréscimos da primeira etapa.
Confira as informações do jogo entre Palmeiras x Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X BOTAFOGO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 7ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira, 18 de março, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Mauricio e Jhon Arias (Allan); Flaco López e Vitor Roque.
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BOTAFOGO (Técnico: Anselmi)
Raul, Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Allan, Danilo, Medina e Montoro (Jordan Barrera); Matheus Martins e Arthur Cabral (Júnior Santos).
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