O Palmeiras não terá representantes na Seleção Brasileira na próxima Data Fifa, quando a equipe enfrenta França e Croácia em amistosos. Entre os cotados para figurar na lista de Carlo Ancelotti estavam o atacante Vitor Roque e o meio-campista Andreas Pereira.

continua após a publicidade

+ Palmeiras mantém alto rendimento em casa e ainda não perdeu como mandante em 2026

Em coletiva após a apresentação dos 26 nomes, Ancelotti justificou a ausência de Vitor Roque por problemas físicos e afirmou priorizar jogadores 100% no momento. Um dos artilheiros do Palmeiras na temporada, o camisa 9 ficou fora das duas últimas partidas após atuar no sacrifício na final do Campeonato Paulista.

- No último jogo que estive aqui, não jogou (Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro). Teve pequenos problemas, como teve problemas o Vitor Roque e outros jogadores que estamos avaliando. A prioridade agora é chamar jogadores que estão 100% para esses jogos - explicou o treinador da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Vale lembrar que a dupla já foi convocada neste ciclo de Copa do Mundo para defender a Seleção Brasileira.

Convocados e cenário para a Data Fifa

Até o momento, o Palmeiras tem três jogadores convocados para a próxima Data Fifa: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa, todos pela seleção do Paraguai. O técnico Gustavo Alfaro anunciou a lista na noite do último domingo (15), após a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol.

A novidade foi Mauricio, recém-naturalizado paraguaio, que passa a figurar como opção na disputa por uma vaga no próximo Mundial.

- Uma parte da família do meu pai é do Paraguai. Minha avó, já falecida, era paraguaia. Meu pai nasceu no Brasil, mas foi bebê para lá, passou a infância e a adolescência toda no Paraguai e voltou ao Brasil para trabalhar - detalhou.

continua após a publicidade

Mauricio, meia do Palmeiras, foi convocado para defender a seleção do Paraguai (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Contratado nesta janela de transferências, Jhon Arias é presença constante nas convocações da seleção colombiana e deve ser novamente chamado. O meia deixou o Wolverhampton com o objetivo de ganhar minutagem no retorno ao futebol brasileiro, de olho na preparação para a Copa.

Já Flaco López recebeu sua primeira oportunidade pela atual campeã do mundo na última temporada e se credencia, neste início de 2026, a voltar a integrar o sistema ofensivo da Argentina. São 12 participações em gols em 17 partidas, incluindo três assistências, além do prêmio de melhor jogador do Paulistão.

Por fim, Piquerez e Emiliano Martínez são cotados para defender a seleção do Uruguai, e o Palmeiras pode ter até sete jogadores convocados nesta Data Fifa, entre 23 e 31 de março.

Jogadores estrangeiros do Palmeiras

Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia) e Ramón Sosa (atacante) Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante) Argentina: Giay (lateral-direito) e Flaco López (atacante) Colômbia: Jhon Arias (atacante)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Aposte nos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.