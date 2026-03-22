A história de Zagallo no Botafogo; jogos, gols e estatísticas

Foi também titular na Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 1958 e 1962.

Participou de conquistas importantes, incluindo dois Campeonatos Cariocas (1961 e 1962) e o Torneio de Paris (1963).

Mário Zagallo atuou pelo Botafogo entre 1959 e 1965, disputando cerca de 300 partidas.

Mário Jorge Lobo Zagallo é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro e também um personagem marcante na trajetória do Botafogo de Futebol e Regatas. Como jogador, viveu no clube carioca uma das fases mais vitoriosas de sua carreira, integrando uma equipe repleta de craques que marcou época no início da década de 1960. O Lance! relembra a história de Zagallo no Botafogo.

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Atuando como ponta-esquerda, Zagallo se destacou não apenas pela técnica, mas principalmente pela inteligência tática. Sua capacidade de recompor a defesa, participar da construção das jogadas e ajudar o meio-campo tornava seu estilo de jogo diferente do padrão da posição na época.

No Botafogo, o jogador formou parte de uma geração histórica que contava com nomes como Garrincha, Didi, Nilton Santos e Quarentinha. A força desse elenco era tamanha que o time ficou conhecido como "SeleFogo", em referência ao grande número de jogadores convocados para a Seleção Brasileira.

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Durante sua passagem pelo clube, Zagallo participou de conquistas importantes e consolidou sua reputação como um dos jogadores mais inteligentes de sua geração.

A história de Zagallo no Botafogo

Zagallo atuou pelo Botafogo entre 1959 e 1965, período em que se tornou um dos titulares da equipe.

As reconstruções históricas indicam que o jogador disputou cerca de 300 partidas com a camisa alvinegra.

Durante esses jogos, marcou aproximadamente 32 gols, números consideráveis para um ponta-esquerda que também desempenhava funções defensivas e de organização do jogo.

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Algumas bases estatísticas registram números menores em campeonatos com documentação completa, mas levantamentos históricos mais amplos apontam para a casa das 300 partidas e mais de 30 gols considerando todas as competições da época.

O papel tático de Zagallo no Botafogo

Zagallo desempenhava uma função diferente da maioria dos pontas de sua geração.

Enquanto muitos jogadores da posição permaneciam mais abertos no ataque, ele tinha uma movimentação constante, ajudando tanto na defesa quanto na construção das jogadas.

Essa característica lhe rendeu o apelido de "formiguinha", devido à intensidade e à capacidade de cobrir diferentes áreas do campo.

Sua leitura tática ajudava a equilibrar a equipe, permitindo que jogadores ofensivos como Garrincha e Quarentinha atuassem com mais liberdade no ataque.

A geração histórica da "SeleFogo"

Entre o fim da década de 1950 e o início dos anos 1960, o Botafogo reuniu um dos elencos mais fortes da história do futebol brasileiro.

A equipe tinha uma base formada por jogadores que também atuavam na Seleção Brasileira, incluindo Garrincha, Didi, Nilton Santos, Amarildo e Zagallo.

Esse conjunto de talentos fez com que o Botafogo recebesse o apelido de "SeleFogo", referência à proximidade entre o time alvinegro e a seleção nacional.

Zagallo foi titular durante esse período e teve papel importante na organização tática da equipe.

Projeção para a Seleção Brasileira

As boas atuações de Zagallo no Botafogo contribuíram para consolidar sua presença na Seleção Brasileira.

O jogador participou das campanhas que resultaram nos títulos da Copa do Mundo de 1958 e da Copa do Mundo de 1962, atuando como ponta-esquerda titular da equipe.

Sua disciplina tática e capacidade de recomposição defensiva foram características fundamentais para o funcionamento do sistema de jogo da seleção.

Títulos de Zagallo pelo Botafogo

Durante sua passagem pelo Botafogo como jogador, Zagallo participou de conquistas importantes do clube.

Entre os principais títulos estão dois Campeonatos Cariocas, conquistados em 1961 e 1962.

O time também venceu dois Torneios Rio–São Paulo, em 1962 e 1964, competições que reuniam as principais equipes do país.

Outro troféu marcante foi o Torneio de Paris de 1963, competição internacional disputada na França em que o Botafogo venceu fortes equipes europeias.

Além da trajetória como jogador, Zagallo também retornaria ao clube anos depois como treinador, conquistando o Campeonato Brasileiro de 1968 e os Campeonatos Cariocas de 1967 e 1968, ampliando ainda mais sua importância na história do Botafogo.