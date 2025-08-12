Europeus reagem à eliminação de João Fonseca em Cincinnati: ‘Foi descoberto’

O brasileiro João Fonseca esteve longe de repetir suas melhores atuações e foi eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, pelo francês Terence Atmane, número 136 do ranking mundial. Com parciais de 6/3 e 6/4, o duelo durou apenas 1h18m.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O jovem brasileiro buscava uma vaga inédita nas oitavas de final do torneio. Mesmo com o resultado, Fonseca vai alcançar o melhor ranking da carreira, assumindo a 44ª posição. O próximo torneio do brasileiro será o US Open, a partir do próximo dia 24.

Após a eliminação para 136º do mundo, os torcedores se mostraram decepcionados com a campanha do tenista brasileiro. Confira.

Como foi o duelo entre João Fonseca e Terence Atmane?

Nesta segunda, o brasileiro fez apenas oito winners (pontos vencedores) e 23 erros não-forçados. O tenista francês começou a partida confirmando o serviço. Em seguida, o brasileiro salvou os cinco primeiros breaks do jogo e confirmou o serviço. Dois games depois, sacando em 1/2, João Fonseca salvou outro break, mas levou a quebra. Em seguida, Atmane sacou e abriu 4/1. Dois games depois, sem ter o eficiente serviço ameaçado, o francês abriu 5/2. O tenista carioca, em seguida, sacou e diminuiu a vantagem do adversário para 5/3. O francês sacou em seguida, João Fonseca ainda salvou os dois primeiros set points, mas não evitou a derrota na parcial por 6/3.

continua após a publicidade

Atmane começou o segundo set com nova quebra. Depois, abriu 2/0 e, sem dificuldade, conquistou nova quebra para fazer 3/0. Sem ser ameaçado, o francês fez 4/0. Apenas no quinto game João Fonseca, enfim, confirmou o serviço. No game seguinte, o brasileiro teve seus dois primeiros breaks em todo o jogo e devolveu uma das quebras. Na sequência, João Fonseca sacou e diminuiu a desvantagem para 4/3. O rival, no entanto, sacou e fez 5/3. Valente, o carioca salvou os dois primeiros match-points quando sacou em 3/5 e confirmou o serviço. Na sequência, Atmane sacou e fechou a partida.