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Haaland, artilheiro da Noruega, já vestiu camisa de gigantes do Brasileirão

Camisa 9 disputa a sua primeira Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 20:21
Atualizado há 1 minutos
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Erling Haaland marcou dois gols no primeiro tempo entre Noruega e Iraque na Copa do Mundo
Haaland marcou dois gols no primeiro tempo entre Noruega e Iraque (Foto: MATTIA OZBOT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Erling Haaland, camisa 9 da Noruega, entrou em campo pela primeira vez em Copas do Mundo e, em apenas 45 minutos, marcou dois gols. O artilheiro do Manchester City, que balançou as redes contra o Iraque em duelo válido pelo Grupo I, já vestiu a camisa de dois grandes times do Brasil.

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  • Haaland Noruega (Foto: Reprodução Instagram Haaland)

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    Em 2020, o norueguês, que ainda era jogador do Borussia Dortmund, da Alemanha, apareceu vestindo a camisa do Corinthians, modelo da temporada 2019/2020, em um vídeo de agradecimento pelas mensagens que recebeu em seu aniversário. O atacante não se referiu ao Timão na postagem.

    Veja a publicação:

    No final do ano de 2021, Haaland vestiu a camisa do Flamengo para realizar um treino. O momento foi registrado nas redes sociais e deixou os torcedores rubro-negros felizes e esperançosos de ver o grandalhão com a camisa do clube no futuro.

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    A camisa foi um presente do ex-jogador do clube alemão e Cria do Ninho, Reinier, que foi companheiro de time do centroavante. Em 2020, durante a pandemia, Haaland postou uma foto ao lado do brasileiro agradecendo o presente e com o hino do clube carioca ao fundo.

    Reinier e Haaland
    Haaland, da Noruega, agradeceu Reinier pela camisa do Flamengo (Foto: Reprodução / Instagram)

    Confira o vídeo de Haaland treinando com a camisa do Flamengo:

    Astro da Noruega, Haaland vale dez vezes mais que toda a seleção do Iraque

    Copa do Mundo costuma promover encontros marcados por diferentes realidades dentro e fora de campo. Além das diferenças técnicas e históricas entre as seleções, o valor de mercado dos jogadores também chama atenção. Um exemplo disso está no duelo entre Iraque e Noruega, que estrearam na competição nesta terça-feira (16).

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    De acordo com o site especializado Transfermarkt, o atacante Erling Haaland, principal estrela da seleção norueguesa, possui valor de mercado estimado em 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,18 bilhão na cotação atual). O montante é impressionante quando comparado ao valor de toda a seleção iraquiana.

    Os 26 jogadores convocados pelo Iraque para a Copa do Mundo somam juntos cerca de 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 123 milhões). Isso significa que Haaland, sozinho, vale quase dez vezes mais do que todo o elenco iraquiano reunido.

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    A diferença também é expressiva na comparação individual. O jogador mais valioso da seleção do Iraque é o meia-atacante Ahmed Qasem, que atua pelo Nashville, dos Estados Unidos, e está avaliado em 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 20,6 milhões). Na prática, o valor de mercado de Haaland é aproximadamente 57 vezes superior ao do atleta iraquiano.

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    Além de Haaland, a Noruega conta com outros nomes 'milionários' de destaque do futebol europeu. O meia Martin Ødegaard tem valor de mercado estimado em 65 milhões de euros (cerca de R$ 383 milhões), enquanto o atacante Jørgen Strand Larsen está avaliado em 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 236 milhões).

    Ao todo, a seleção norueguesa possui valor de mercado estimado em 590 milhões de euros (cerca de R$ 3,4 bilhões). O montante é mais de 28 vezes superior ao valor total do elenco iraquiano, evidenciando o enorme contraste financeiro entre as duas seleções que estarão frente a frente na estreia da Copa do Mundo.

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