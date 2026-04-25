Gol perdido em São Paulo x Mirassol viraliza: 'Inacreditável'

O São Paulo venceu o Mirassol por 1 a 0, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista abriu o placar com o Luciano, meio-campista aos 30 minutos da primeira etapa. No entanto, o que chamou atenção no fim da partida foi a chance perdida de Tiquinho Soares.

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A bola cruzada da esquerda para o lado direito. O lateral Igor Formiga cabeceou para a pequena área, e Tiquinho Soares, completamente livre, com o goleiro Rafael já fora da jogada, chega de carrinho e, mesmo dentro da pequena área, erra o alvo. O atacante do Mirassol desperdiçou uma chance inacreditável.

Veja:

Nas redes sociais, torcedores do Tricolor paulista agradeceram a chance perdida, e ainda reiteraram que o jogador teria salvo o emprego do Roger Machado.

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Veja a repercussão:

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Como foi o jogo?

Texto de: Rafaela Cardoso.

O primeiro tempo em Campinas foi bastante movimentado, principalmente pelo lado do Tricolor, que se mexeu com mais eficiência em busca de tirar o marcador do zero. No entanto, apesar das várias chegadas ao ataque, a equipe de Roger Machado não conseguia finalizar com tanta efetividade ou, então, os atacantes eram travados no momento do chute. Do lado do Mirassol, que apostava no erro do São Paulo, foram menos jogadas de perigo, principalmente duas: uma com Reinaldo e outra com Alesson, que balançou a rede, mas viu o gol ser anulado por impedimento.

No segundo tempo, o Tricolor permaneceu com mais posse de bola e também com mais chegadas ao ataque, principalmente pelo lado direito, com Artur, que busca se firmar entre os titulares de Roger Machado. No entanto, apesar de não ter tido grandes oportunidades na partida, foi de Luciano que saiu o gol da vitória.

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São Paulo venceu fora de casa o Mirassol por 1 a 0. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

O São Paulo trabalhou bem a bola no meio-campo, com Luan, que havia acabado de entrar. O jogador encontrou Lucca no lado esquerdo, que esperou a ultrapassagem de Wendell. Quando acionado, o lateral partiu em velocidade e cruzou da linha de fundo. O camisa 10 mandou para dentro do gol para dar números finais ao duelo.

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✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X MIRASSOL

CAMPEONATO BRASILEIRO - 13ª RODADA

📆 Data e horário: Sábado, 25 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Brinco de Ouro da Princesa

📺 Onde assistir: SportTV e Premiere

🟨 Árbitro: Raphael Claus

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