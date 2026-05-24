Gol perdido em Corinthians x Atlético-MG chama atenção: 'Cintura dura'

O primeiro tempo do confronto entre Corinthians e Atlético-MG, deste domingo (24), na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão, começou animado. Logo no início da partida, o zagueiro Gustavo Henrique desperdiçou uma chance clara de gol para o Timão.

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A jogada aconteceu aos quatro minutos da primeira etapa. Na ocasião, o atacante Yuri Aberto acertou um passe entre as linhas da defesa do Galo, que achou o zagueiro livre na área. Gustavo Henrique teve tempo de dominar e finalizar com calma, mas o arremate não saiu com precisão.

A bola foi para fora. Nas redes sociais, torcedores do Timão repercutiram a chance desperdiçada pelo zagueiro. Veja abaixo:

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