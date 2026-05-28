Veja gols em Palmeiras x Junior Barranquilla: Arias, Allan e Andreas marcam

O Palmeiras saiu na frente do placar contra o Junior Barranquilla, nesta quinta-feira (28), no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Para a ocasião, o meia John Arias foi o responsável por abrir o marcador.

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O gol aconteceu no início do primeiro tempo. O cronômetro marcava cinco minutos, tudo começou por um desarme de Andreas Pereira no meio de campo. O camisa 8 lançou rapidamente Flaco López, pela ponta esquerda, que, após uma arrancada, achou um passe preciso para Arias, no meio da defesa adversária, para marcar. Veja abaixo:

Ainda no primeiro tempo, o Junior Barranquilla alcançou um empate com o atacante Muriel. O camisa 10 da equipe equatoriana marcou aos 35 minutos.

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Apesar do susto, o Palmeiras conseguiu ir para o segundo tempo com a vantagem no placar. Allan e Arias voltaram a marcar antes do intervalo e o Verdão terminou os primeiros 45 minutos na frente por 3 a 1. Destaca-se a participação de Flaco López na criação da jogada dos dois gols.

No segundo tempo, Andreas Pereira ampliou ainda mais a vantagem do Verdão.