Palmeiras goleia Junior com dois de Arias, mas avança em segundo na Libertadores; dê suas notas
Allan, formado nas categorias de base, e Andreas Pereira completaram a vitória alviverde
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O Palmeiras goleou o Junior Barranquilla por 4 a 1 na noite desta quinta-feira, no Allianz Parque, e garantiu classificação às oitavas de final da Libertadores. Jhon Arias, duas vezes, Allan e Andreas Pereira anotaram os gols do Alviverde. Luis Muriel descontou para os visitantes.
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Veja gols em Palmeiras x Junior Barranquilla: Arias, Allan e Andreas marcam
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A vitória garantiu ao time de Abel Ferreira a segunda colocação do Grupo F, atrás do líder Cerro Porteño. O Junior Barranquilla finalizou sua campanha na lanterna da chave, enquanto o Sporting Cristal irá para a Copa Sul-Americana.
Agora, o Palmeiras aguarda sorteio a ser realizado pela Conmebol para conhecer seu próximo adversário e decidirá a vaga fora de casa.
Aula alviverde no primeiro tempo
Com a necessidade de vencer para seguir vivo na Libertadores, o Palmeiras iniciou os primeiros minutos pressionando o rival em seu campo de defesa. O movimento surtiu efeito, e o Verdão foi às redes logo aos cinco minutos com Arias, grande destaque da partida.
Mesmo sem acumular chances de perigo, os visitantes igualaram o placar com Muriel. O empate persistiu por poucos minutos, até Allan marcar o segundo gol, seguido de novo gol de Arias, que fechou os primeiros 45 minutos.
Segundo tempo e ritmo reduzido
O Palmeiras optou por não correr grandes riscos na segunda etapa e controlou as ações, principalmente no meio de campo. Com o passar dos minutos, o Verdão chegou ao quarto gol, em belo chute de Andreas Pereira. Com a goleada, Abel Ferreira resolveu rodar o elenco e fez as cinco substituições a que tinha direito.
Visão do Lance!
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O Palmeiras aproveitou o embalo das arquibancadas para iniciar o jogo no ataque e, logo aos cinco minutos, abriu o placar com Jhon Arias. O colombiano, convocado para a Copa do Mundo, recebeu passe de Flaco López e teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.
Deu aula 🏅
Arias foi o grande destaque da classificação do Palmeiras. Autor de dois gols, ambos na primeira etapa, o meia-atacante foi o motor da equipe, que voltou a vencer como mandante na Libertadores após derrota para o Cerro Porteño.
Ficou abaixo 📉
O lateral-esquerdo Arthur teve uma partida sem falhas defensivas, mas pouco contribuiu para as ações ofensivas do Palmeiras ao longo dos 90 minutos.
Ei, juiz! 📣
O árbitro Cristian Garay marcou pênalti para o Junior Barranquilla em um dos primeiros lances da segunda etapa. Luis Muriel partiu com liberdade e foi derrubado por Giay dentro da área. A equipe do VAR, no entanto, recomendou a revisão do lance, e a marcação foi anulada.
Na segunda etapa, a arbitragem repetiu a marcação, desta vez após Emiliano Martínez ser derrubado quase dentro da pequena área do Junior.
Não vou ver isso sozinho 😱
A trave foi a principal inimiga de Flaco López na goleada. Na primeira etapa, o atacante acertou o travessão ao cabecear a bola após cruzamento de Giay pela direita. No início da segunda etapa, voltou a acertar o poste e deixou o gramado sem marcar.
Notas do Palmeiras; avalie os jogadores!
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 4 X 1 JUNIOR BARRANQUILLA
6ª RODADA - GRUPO F - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de maio de 2026, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
🥅 Gols: Jhon Arias (5'/1°T), Luis Muriel (35'/1°T), Allan (39'/1°T), Jhon Arias (44'/1°T) e Andreas Pereira (5'/2°T);
🟨 Cartões amarelos: Pestaña e Chará (JUN);
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas (Luis Pacheco), Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Jhon Arias (Felipe Anderson); Allan (Mauricio) e Flaco López (Paulinho).
JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Alfredo Arias)
Mauro Silveira; Herrera, Pestaña (Canchimbo), Monzón (Rivera), Peña e Guerrero; Fabián Ángel, Rivas (Castrillón) e Chará (Juan Ruis); Luis Muriel e Paiva (Sarmiento).
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