O Palmeiras goleou o Junior Barranquilla por 4 a 1 na noite desta quinta-feira, no Allianz Parque, e garantiu classificação às oitavas de final da Libertadores. Jhon Arias, duas vezes, Allan e Andreas Pereira anotaram os gols do Alviverde. Luis Muriel descontou para os visitantes.

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A vitória garantiu ao time de Abel Ferreira a segunda colocação do Grupo F, atrás do líder Cerro Porteño. O Junior Barranquilla finalizou sua campanha na lanterna da chave, enquanto o Sporting Cristal irá para a Copa Sul-Americana.

Agora, o Palmeiras aguarda sorteio a ser realizado pela Conmebol para conhecer seu próximo adversário e decidirá a vaga fora de casa.

Aula alviverde no primeiro tempo

Com a necessidade de vencer para seguir vivo na Libertadores, o Palmeiras iniciou os primeiros minutos pressionando o rival em seu campo de defesa. O movimento surtiu efeito, e o Verdão foi às redes logo aos cinco minutos com Arias, grande destaque da partida.

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Mesmo sem acumular chances de perigo, os visitantes igualaram o placar com Muriel. O empate persistiu por poucos minutos, até Allan marcar o segundo gol, seguido de novo gol de Arias, que fechou os primeiros 45 minutos.

Segundo tempo e ritmo reduzido

O Palmeiras optou por não correr grandes riscos na segunda etapa e controlou as ações, principalmente no meio de campo. Com o passar dos minutos, o Verdão chegou ao quarto gol, em belo chute de Andreas Pereira. Com a goleada, Abel Ferreira resolveu rodar o elenco e fez as cinco substituições a que tinha direito.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O Palmeiras aproveitou o embalo das arquibancadas para iniciar o jogo no ataque e, logo aos cinco minutos, abriu o placar com Jhon Arias. O colombiano, convocado para a Copa do Mundo, recebeu passe de Flaco López e teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

Deu aula 🏅

Arias foi o grande destaque da classificação do Palmeiras. Autor de dois gols, ambos na primeira etapa, o meia-atacante foi o motor da equipe, que voltou a vencer como mandante na Libertadores após derrota para o Cerro Porteño.

Jhon Arias comemora gol do Palmeiras na Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Ficou abaixo 📉

O lateral-esquerdo Arthur teve uma partida sem falhas defensivas, mas pouco contribuiu para as ações ofensivas do Palmeiras ao longo dos 90 minutos.

Ei, juiz! 📣

O árbitro Cristian Garay marcou pênalti para o Junior Barranquilla em um dos primeiros lances da segunda etapa. Luis Muriel partiu com liberdade e foi derrubado por Giay dentro da área. A equipe do VAR, no entanto, recomendou a revisão do lance, e a marcação foi anulada.

Na segunda etapa, a arbitragem repetiu a marcação, desta vez após Emiliano Martínez ser derrubado quase dentro da pequena área do Junior.

Não vou ver isso sozinho 😱

A trave foi a principal inimiga de Flaco López na goleada. Na primeira etapa, o atacante acertou o travessão ao cabecear a bola após cruzamento de Giay pela direita. No início da segunda etapa, voltou a acertar o poste e deixou o gramado sem marcar.

Notas do Palmeiras; avalie os jogadores!

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 1 JUNIOR BARRANQUILLA

6ª RODADA - GRUPO F - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de maio de 2026, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Jhon Arias (5'/1°T), Luis Muriel (35'/1°T), Allan (39'/1°T), Jhon Arias (44'/1°T) e Andreas Pereira (5'/2°T);

🟨 Cartões amarelos: Pestaña e Chará (JUN);

🟥 Cartões vermelhos: -

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas (Luis Pacheco), Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Jhon Arias (Felipe Anderson); Allan (Mauricio) e Flaco López (Paulinho).

JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Alfredo Arias)

Mauro Silveira; Herrera, Pestaña (Canchimbo), Monzón (Rivera), Peña e Guerrero; Fabián Ángel, Rivas (Castrillón) e Chará (Juan Ruis); Luis Muriel e Paiva (Sarmiento).

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