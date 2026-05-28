Arias valoriza fase no Palmeiras e celebra chance na Seleção: 'Momento de desfrutar da Copa'

Autor de dois dos quatro gols do Palmeiras na goleada sobre o Junior Barranquilla na noite desta quinta-feira (28), no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, o colombiano Jhon Arias celebrou a fase que está vivendo na carreira, no Palmeiras e também com a Seleção, já que vai disputar a Copa do Mundo em breve por seu país.

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— Acho que fizemos um grande jogo, foi importante. Era o jogo da nossa classificação. Sabíamos que era importante fechar essa fase de grupos vencendo da maneira que vencemos. Sinto esse desgaste, não é fácil ter tanto tempo já sem férias, mas tem uma Copa do Mundo pela frente, que era meu grande sonho. Me preparo para sempre estar pronto quando o time precisa de mim. É o momento de desfrutar da Copa. Quem sabe depois tenha alguns dias para descansar, recuperar e depois jogar pelo nosso grande objetivo do segundo semestre — disse Jhon Arias.

O jogador comentou também sobre o caminho que vem trilhando em sua seleção e a responsabilidade que tem. Além disso, acredita que o Palmeiras é forte o suficiente para brigar por títulos até o final desta temporada.

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— Graças a Deus tenho um lindo caminho na Seleção, que não vem só de agora, vem de muito tempo atrás. Sei da minha responsabilidade na Seleção, mas, quando se está em um clube como o Palmeiras, você dá certa segurança para a Seleção. Eles sabem que estão em um lugar que te exige, que busca tua evolução — continuou.

— Acho que foi por aí minha vinda para o Palmeiras, por ser um clube que luta todos os anos por títulos. Estou feliz aqui no Palmeiras e acho que este ano temos chance de brigar por tudo — finalizou o colombiano.

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