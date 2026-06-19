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Narrador da Globo se irrita com jogador em Brasil x Haiti: 'Palhaçada'

Seleção Brasileira vai vencendo por 3 a 0

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 22:33
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Everaldo Marques se irritou em Brasil x Haiti (Foto: Reprodução Globo)
Everaldo Marques se irritou em Brasil x Haiti (Foto: Reprodução Globo)

Everaldo Marques, narrador da Globo, se irritou com um jogador na partida entre Brasil e Haiti, na noite desta sexta-feira (19), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Até aqui, a Seleção Brasileira vence por 3 a 0.

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    • No final do primeiro tempo, Everaldo Marques se irritou com Pierrot, titular do Haiti contra o Brasil. O atacante invadiu a área, disputou a bola com Gabriel Magalhães e foi para o chão. Para o narrador, o jogador simulou.

    - Ah, está de palhaçada, né, Pierrot? Está de paçhaçada. Vamos ver. Até agora nenhuma indicação do VAR - desabafou o narrador em Brasil x Haiti.

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    Raphinha em ação durante Brasil x Haiti
    Raphinha em ação durante Brasil x Haiti (Foto: Charly TRIBALLEAU/AFP)

    Escalação do Brasil diante do Haiti

    Com duas mudanças em relação ao time da estreia, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para a partida com o Haiti, nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, pode encaminhar a classificação brasileira ao mata-mata.

    ➡️Do Jogo da Paz à Copa: Brasil reencontra Haiti em duelo marcado por história além do futebol

    O treinador decidiu mexer em dois setores do campo. Na defesa, Danilo será o lateral-direito; e o ataque terá três jogadores, com Matheus Cunha compondo ao lado de Raphinha e Vini Jr.

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    Assim, a escalação do Brasil para o jogo com o Haiti tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

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