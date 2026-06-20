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Brasil x Haiti: veja como foi a guerra de audiência entre Globo e CazéTV

Emissoras têm contratos distintos para transmitir a Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 07:40
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CazéTV e Globo
Globo e CazéTV transmitiram o jogo entre Brasil x Haiti na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 na última sexta-feira (19) e lidera o Grupo C da Copa do Mundo com os mesmos quatro pontos que o Marrocos, porém conta com um saldo de gols superior. A partida foi transmitida pela Globo e CazéTV, e a disputa por audiência contou com recordes e números elevados.

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    A transmissão realizada pelo canal de Casimiro Miguel bateu a própria marca e estabeleceu um novo recorde mundial com 16,1 milhões de dispositivos conectados simultaneamente. O índice mais alto registrado até então havia ocorrido na estreia do Brasil no torneio, no empate em 1 a 1 contra o Marrocos, quando 12,7 milhões de usuários acompanharam a partida de forma síncrona. A variação entre os dois confrontos representa um crescimento de 28% na audiência da plataforma.

    A exibição da Seleção Brasileira na TV aberta também foi expressiva. A vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, com dois gols de Matheus Cunha e Vinicius Júnior, fez a Globo beirar os 40 pontos de audiência no Rio de Janeiro e 32 em São Paulo. Cada ponto equivale a 199 mil telespectadores.

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    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Como foi Brasil x Haiti?

    Seleção aposta na ligação direta e faz três no primeiro tempo

    Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

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    A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

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    Brasil reduz ritmo, e perde chance de melhorar o saldo

    Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

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    Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo.

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