O código de indicação Betano é LANCEMAX, váido em 20 de novembro de 2025. Use o código no momento do cadastro. Após o registro, os usuários podem aproveitar promoções como Múltipla Protegida, Super Odds, apostas grátis e mais de 20 vantagens exclusivas.

Qual é o código de indicação Betano para 20 de novembro de 2025?

O código de indicação Betano válido hoje, 20/11/2025, é LANCEMAX e pode ser usado ao se registrar na plataforma. Usuários com o cadastro ativo podem aproveitar aumento de até 200% em apostas múltiplas, reembolso de até R$100 em múltiplas protegidas e todas as vantagens do Clube Betano.

Dúvida Resposta Qual é o código de indicação Betano? O código de indicação Betano é LANCEMAX. Qual é a validade do código Betano? O código Betano é válido para novembro de 2025. Como usar o código Betano? Use LANCEMAX durante o cadastro na Betano. Quais são as vantagens? As vantagens da Betano são: SuperOdds, Múltipla Protegida até R$100, Roda da Sorte com prêmios de apostas grátis e Acumulador de múltiplas até 200%. Qual é o depósito mínimo? O depósito mínimo é R$5.

Como se cadastrar com o código de indicação Betano?

Para se cadastrar com o código de indicação Betano você precisa ter 18 anos ou mais. Completamos o processo em 2 minutos, sendo rápido e intuitivo com ou sem o cupom, confira o guia:

1 . Entre no site oficial e toque em “Registrar”; 2 . Escolha se irá se registrar com e-mail, Facebook, Google ou outra conta; 3 . Informe seu e-mail, data de nascimento e informações necessárias; 4 . Em seguida, preencha seu endereço de residência e prossiga para próxima etapa para criar seu nome de usuário; 5 . Digite o código de indicação Betano LANCEMAX; 6 . Aceite os Termos e Condições (T&Cs) e conclua tocando em “Registrar”.

Verificação de identidade

Logo após concluir o Betano cadastro, você deve completar a verificação de identidade, obrigatória em todas as bets legalizadas. O processo é feito inicialmente com o reconhecimento facial, sendo necessário apenas ajustar o rosto na área delimitada.

Em nosso caso, a verificação foi concluída em 1 minuto apenas com o reconhecimento facial. No entanto, em alguns casos, pode ser necessário enviar imagens de documentos como RG ou CNH.

Como funciona o código de indicação Betano?

O código de indicação Betano funciona somente para fins publicitários. Confira as vantagens da plataforma:

Vantagens da Betano Código de indicação Betano Como Funciona SuperOdds LANCEMAX Aumenta as cotações dos mercados de apostas Missões Betano LANCEMAX Complete desafios e receba prêmios de apostas grátis Roda da Sorte LANCEMAX Gire a roleta e concorra a prêmios de apostas grátis Múltipla Protegida LANCEMAX Reembolsa em até R$ 100 as apostas múltiplas de 5 seleções com apenas um palpite errado 2 Gols de Vantagem LANCEMAX Antecipa o pagamento da aposta se seu time marcar 2 gols de vantagem Acumulador LANCEMAX Até 200% de aumento nas apostas múltiplas Recomende um Amigo e ganhe Apostas Grátis LANCEMAX Indique um amigo e ganhe até R$90 em apostas grátis Clube Betano LANCEMAX Aposte e ganhe pontos para desbloquear apostas grátis e prêmios Torneio Aviator LANCEMAX Concorra até R$150.000 em prêmios ao apostar no Aviator Empate Anula LANCEMAX Receba o reembolso da sua aposta se o jogo terminar em 0-0

SuperOdds: cotações aumentadas em esportes

As SuperOdds são aumentos nas cotações dos mercados de aposta "Resultado Final". Essa vantagem fica disponível diariamente para todos os usuários da casa e, quanto ativa no jogo escolhido, é indicado pelo símbolo "SO".

Para um exemplo, selecionamos as cotações do Resultado Final (1X2) para o jogo entre Palmeiras e LDU Quito pela Copa Libertadores. As informações são do dia 20/11/2025 às 14:50, confira o comparativo:

Resultado Final: 1.25 (1); 5.90 (X) e 11.75 (2);

Resultado Final com SO: 1.27 (1); 6.50 (X) e 12.00 (2).

As SuperOdds ficam disponíveis para todos os usuários cadastrados, até para quem não ativou o código Betano LANCEMAX.

Missões Betano: cumpra desafios e ganhe

As Missões Betano são o programa de recompensas da plataforma e funciona premiando os jogadores que completarem desafios.

Uma das missões da nossa conta, por exemplo, solicitava uma aposta de 3 seleções com odds individuais de 3.00 na Copa do Brasil. Com a aposta incorreta, a Betano concedeu R$50 em aposta grátis. No momento de participar, considere os seguintes pontos:

O cash out não pode ser usado no bilhete da missão;

É obrigatório cumprir a missão no período determinado pela Betano;

A aposta grátis fica disponível por tempo determinado, normalmente 72 horas;

As Missões Betano ficam disponíveis para jogadores elegíveis;

Não é obrigatório ativar o cupom Betano.

Roda da Sorte: gire a roleta diariamente e concorra a prêmios

A Roda da Sorte sorteia, diariamente, R$10.000 em apostas grátis, 10 rodadas extras e 1 ficha dourada. Para participar, é preciso apenas de uma conta verificada com direito a um giro todo dia.

Porém, não existem garantias de prêmios e o resultado mais comum da roleta é tentar novamente.

Múltipla Protegida: reembolsos de até R$100

A Múltipla Protegida oferece um reembolso de até R$100 para apostas múltiplas de 5 ou mais seleções se apenas um palpite estiver errado. A vantagem fica disponível apenas para eventos selecionados do futebol, basquete e tênis. Confira algumas regras:

Disponível somente para mercados selecionados como Resultado Final, Total de Gols e Ambos Marcam no futebol; As seleções devem ter odds de 1,65 ou mais; O máximo reembolso é de R$100; Não se aplica a mercados com SuperOdds.

2 Gols de Vantagem: receba o pagamento antecipado

Apostou na vitória do seu time favorito e ele está vencendo por 2 ou mais gols de vantagem? A Betano considera sua aposta como ganha e antecipa os retornos do palpite automaticamente e antes do final do evento.

Para participar da vantagem o uso do código de indicação Betano também é opcional. No entanto, é preciso cumprir alguns requisitos, confira:

É válida somente para apostas feitas no pré-jogo;

Não se aplica para palpites com SuperOdds;

Disponível somente para o mercado Resultado Final e não se aplica a opção “Empate”;

É inválida para bilhetes de apostas onde o jogador ativou o cash out.

Acumulador: turbine suas múltiplas em até 200%

Apostas múltiplas com três ou mais seleções recebem um aumento de até 200% sobre os potenciais retornos. Um palpite com 3 eventos, por exemplo, recebe 5% de aumento, seja no futebol, tênis ou basquete. Confira as regras:

As Odds mínimas para cada seleção é de 1.25; O aumento máximo é de 200%, aplicado a 25 ou mais seleções; É inválida para mercados com SuperOdds (SO); Disponível somente para os mercados de apostas principais de tênis, futebol e basquete.

Recomende um Amigo e ganhe Apostas Grátis: até R$90 em apostas grátis

Caso goste dos serviços de apostas da Betano, você pode recomendá-la para um amigo. Após ele se registrar usando seu link e verificar a conta, os dois recebem R$30 em uma aposta grátis.

O programa de recomendação permite convidar até três amigos e receber, no total, R$90. Inclusive, eles podem ativar o código de indicação Betano LANCEMAX durante o registro.

Clube Betano: desbloqueie vantagens VIPs

O Clube Betano é um programa para jogos de cassino e slots. A cada aposta os jogadores recebem pontos que servem para coletar recompensas e aumentar de níveis.

No nível prata, por exemplo, a primeira recompensa é de 10 rodadas grátis após acumular 80 fichas. Os usuários com nível ouro podem receber até o máximo de R$5.000 em saldo real, mas requer 200.000 fichas.

Torneio Aviator: concorra a prêmios de até R$150.000

O Torneio Aviator premia as 500 melhores pontuações de apostas no aviãozinho da Spribe. A aposta mínima da competição é de R$1 e os pontos são baseados nos retornos obtidos no jogo.

No geral, esse torneio distribui R$150.000, destinadas para os 500 primeiros colocados na tabela.

Empate Anula: receba sua aposta de volta no empate

Empate Anula é um reembolso válido para apostas esportivas em futebol no mercado Resultado Correto e Intervalo/Final. Se o jogo terminar em 0-0, a Betano devolve o valor total da sua aposta. Confira os T&CS:

Válido para todos os eventos de futebol; Se aplica apenas nos mercados Resultado Correto e Intervalo/Final; Não se aplica para eventos com SuperOdds.

Apostas esportivas depois de usar o código Betano

Após usar o código Betano e se registrar, você acessa o catálogo de esportes mais completo entre as casas de apostas do Brasil. São mais de 31 modalidades, com mercados populares, streaming, insights de apostas e SuperOdds.

Fazendo sua primeira aposta na Betano

O processo para completar a primeira aposta é simples, mas permitido somente para contas verificadas e com saldo. Ao testar a plataforma para nosso guia da Betano para iniciantes, levamos cerca de 7 minutos para completar todo o processo.

1 . No site da Betano, toque em “Entrar” e insira seus dados de login; 2 . Se necessário, faça o reconhecimento facial ou informe o código de acesso enviado para seu e-mail/telefone; 3 . Faça um depósito na conta, com valor mínimo de R$5; 4 . Acesse a página de esportes e escolha futebol e o Brasileirão A, por exemplo; 5 . Escolha o jogo do seu time favorito; 6 . Faça a seleção de um ou mais mercados para seu palpite; 7 . Insira o valor da aposta e confirme no botão “Aposte Já”.

Modalidades esportivas disponíveis na Betano

Entre as mais de 31 modalidades esportivas, os principais destaques para apostar são: basquete, tênis, e-Sports, MMA, handebol, vôlei e críquete. Além disso, a Betano tem ampla cobertura de campeonatos de futebol, sendo esses os principais:

Brasil: Brasileirão (A e B), Copa do Brasil (M e F), Campeonato Paulista Feminino e Campeonato Paranaense (F); Américas: Copa Sul Americana, Copa Libertadores, Primera B Nacional (Argentina), MLS (EUA), Division Profesional (Bolívia) e várias outras; Europa: La Liga, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 (França), Série A (Itália) e muito mais; Internacional: Copa do Mundo, Eurocopa, Fifa Clubes, UEFA Clubes e outras.

Mercados de apostas para futebol na Betano

A seção de futebol na Betano é uma das mais completas no Brasil, com opções de mercado que incluem desde Resultado Final (1x2) a Especiais de Jogadores. Boa parte das linhas contam com SuperOdds, streaming ao vivo, cash out, acumuladores em apostas múltiplas e outros recursos.

Confira em detalhes os principais mercados de apostas em futebol disponíveis na Betano:

Resultado Final (1x2): aposta na vitória de um dos times ou no empate; Gols: prevê qual time fará gol, o total de gols do jogo ou qual jogador marcará; Escanteios: aposta na quantidade de escanteios cobrados durante o jogo; Intervalo: foca nos gols, escanteios ou cartões por período (1º ou 2º tempo); Handicap: dá uma vantagem ou desvantagem de gols, escanteios ou cartões para um time, equilibrando a aposta; Mercados asiáticos: uma versão do handicap, mas com odds fracionadas (ex: 0,25, 0,75), que elimina a possibilidade de empate; Estatísticas: aposta em números do jogo, como faltas, impedimentos, bolas na trave, com destaque para o Chutes a Gol Betano; Especiais: apostas específicas, como um time ganhar de virada, margem de vitória ou se haverá pênalti; Minutos: prevê se haverá gols, escanteios ou cartões dentro de um determinado período de minutos; Desarmes: aposta na quantidade roubos de bola que um time ou jogador fará durante o jogo.

Apostas ao vivo na Betano

Com as apostas ao vivo, você cria palpites enquanto o jogo do seu time favorito está acontecendo. Essa modalidade permite reagir a cada gol, falta, expulsão e acontecimentos semelhantes que alteram o andamento do jogo e das odds.

A principal vantagem de apostar ao vivo na Betano é o serviço de streaming, disponível para diversas partidas de futebol, basquete e tênis. O acesso ao recurso é facilitado, visto que não é obrigatório ter saldo ou apostar no evento, apenas ter uma conta cadastrada.

O cash out também é outro diferencial, disponível na Betano em dois tipos: total e parcial. Este recurso permite encerrar uma aposta antes do fim do evento, servindo para reduzir perdas ou antecipar possíveis retornos.

Jogos de cassino na Betano

Milhares de jogos fazem parte do catálogo do cassino da Betano, com destaque para mais de 3.300 caça-níqueis. Esta é a categoria mais popular entre os usuários que encontram diversas temáticas de pesca, pirâmides, florestas, mitologias, diamantes, frutas e outras.

A plataforma também se destaca com a grande disponibilidade de crash games e mesas brasileiras ao vivo, com mais de 84 e 49 jogos, respectivamente. Confira a lista:

Populares: Aviator, Fortune Dragon, Burning Fortunador, Diamonds Power Hold and Win, Fortune Tiger e outros Crash: Aviator, Spaceman, High Flyer, Flyx Cash Turbo, Take-off! e mais; Mesas brasileiras ao vivo: Futebol Studio Ao Vivo, Bac Bo Ao Vivo, Roleta Brasileira, Mega Fire Blaze Lucky Ball Brasileiro e outras; Exclusivos: Guardians of the Lake, Burn in Hell Hold & Win, Jungle Jim an the Golden Mummy e mais; Jogos Betano: Le Betano, Acelera Betano, Betano Spinman, Ronaldinho Scores Shoot & Win Betano e outros.

Dá para usar o cupom Betano no app?

Sim, dá para usar o cupom Betano no app durante o cadastro. O aplicativo para Android está disponível na loja de aplicativos Play Store e leva menos de 2 minutos para baixar e instalar.

O Betano app é uma versão leve e adaptada da plataforma, tornando o uso mais intuitivo e rápido. Com o aplicativo, você pode ativar notificações push para receber alertas de eventos e similares, além do acesso com a biometria.

Métodos de pagamento na Betano

Os métodos de pagamento disponíveis na Betano são Pix e transferência bancária via Nubank, Inter, Caixa, Itaú e outras instituições.

O valor mínimo é de R$5, válido tanto para depositar como sacar na Betano. Ambas as transferências são permitidas somente para jogadores verificados e para contas registradas no CPF do titular. A seguir, veja a tabela com os detalhes de cada método:

Transação Pix Transferência bancária Depósito mínimo: R$5 R$5 Depósito máximo: R$20.000 R$10.000 Saque mínimo: R$5 R$5 Saque máximo: R$50.000 R$50.000 Tempo de processamento: Instantâneo Poucos minutos

Atendimento ao cliente na Betano

O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Betano está disponível em português e funciona para tirar dúvidas e solucionar problemas. Confira os canais disponíveis para pedir ajuda:

Chat Ao Vivo (24/7);

Fomulário de Contato (respostas em cerca de 24 horas);

Telefones: 0800 5919557 (fixo) e +55 11 4935 1035 (celular);

Perguntas frequentes.

O tempo de resposta aproximado do Chat Ao Vivo, principal canal de atendimento, é de 1 minuto. Ele fica disponível para todo o público, mesmo sem ser cadastrado. No entanto, é preciso enviar dados como nome e e-mail.

O suporte é feito em português e inicialmente com um agente virtual. Para agilizar a solicitação você pode digitar "Atendente" para pedir para falar com um humano. Por fim, caso precise de ajuda e encontre a Betano fora do ar, o atendimento via telefone é a melhor opção.

Nossa análise final sobre o código Betano

Concluímos que vale a pena ativar o código de indicação Betano, mesmo que ele não ative nenhum recurso especial. Ele funciona para finalidades publicitárias e indica de qual site os novos jogadores estão vindo.

De toda forma, com ou sem o cupom LANCEMAX, você tem acesso à plataforma de apostas mais popular do Brasil.

SuperOdds, Múltipla Protegida, 2 Gols de Vantagens são apenas algumas das vantagens, além de mais de 31 esportes, 3.300 caça-níqueis e pagamento instantâneo via Pix Betano. Confira os prós e contras:

✅ Prós ❌ Contras Mais de 20 vantagens disponíveis O depósito mínimo poderia ser menor Aplicativo para Android com biometria Sem cashback Streaming, cash out e campinho ao vivo

Perguntas frequentes sobre o código Betano

Tem outras dúvidas sobre o cupom Betano? Abaixo, respondemos às perguntas mais comuns entre os iniciantes. Veja em detalhes!

O código LANCEMAX é obrigatório?

Não, o código LANCEMAX é opcional, sendo utilizado somente para fins publicitários.

Como conseguir o código de indicação Betano?

O código de indicação Betano LANCEMAX está disponível para novos usuários se cadastrarem. No entanto, o uso não é obrigatório e nem dá acesso a vantagens exclusivas.

Quantas vezes posso usar o código de indicação Betano?

O código de indicação Betano LANCEMAX pode ser usado somente uma vez durante o registro.

Qual é o código de indicação Betano para hoje?

O código de indicação Betano para hoje, 20/11/2025, é LANCEMAX. Você pode informar durante o seu cadastro para abrir sua conta. Porém, a ativação é totalmente opcional e o jogador tem acesso à plataforma completa normalmente.

O código de indicação Betano funciona para apostas esportivas e cassino?

Sim, o código de indicação Betano LANCEMAX ativa todas as vantagens da casa para apostas esportivas e cassino. Entre os destaques estão Rodadas Grátis diárias, Pagamento Antecipado no futebol e a Roda da Sorte Betano, que tem prêmios como Apostas Grátis e Fichas Douradas.

O código de indicação Betano não está funcionando, o que fazer?

Tente limpar o cache do navegador, reiniciar seu celular ou computador ou ainda aguardar algumas horas antes de tentar novamente. Caso ainda tenha problemas, procure o suporte ao vivo da Betano.