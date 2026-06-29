Alemanha tem voo atrasado antes de jogo contra Paraguai na Copa do Mundo Imprevistos burocráticos travam embarque da delegação antes de partida da Copa

A preparação da seleção da Alemanha para o duelo decisivo de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 contra o Paraguai enfrentou uma crise antes mesmo do jogo começar. A delegação tetracampeã mundial enfrentou uma sequência de imprevistos no aeroporto, que atrasaram o voo da equipe rumo à região metropolitana de Boston, onde ocorrerá o confronto. O jogo está marcado para esta segunda-feira (29), às 17h30, no Gillette Stadium.

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O primeiro grande contratempo aconteceu quando os jogadores já se preparavam para embarcar na Carolina do Norte, base da seleção alemã, no último domingo (28). Segundo informações dos jornais The Sun e Bild, um membro da equipe, cuja identidade não foi revelada, esqueceu o passaporte. O erro bizarro forçou o elenco a esperar na área de embarque enquanto o problema não era solucionado.

O voo, originalmente planejado para as 15h30, só partiu às 15h52, após um motorista ter levado o documento rapidamente até a pista de pouso. Em seguida, o passaporte foi levado para o avião por um segurança da Confederação Alemã de Futebol.

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Como se o atraso pelo documento não bastasse, um outro incidente curioso aconteceu com o goleiro Manuel Neuer. O pé direito do alemão acionou o detector de metais, já que o arqueiro ainda tem parafusos de metal no osso após uma fratura anterior. A situação exigiu uma checagem mais rigorosa dos agentes de segurança, mas, com bom humor, Neuer explicou a situação à equipe do aeroporto.

A verificação de segurança do diretor esportivo Rudi Völler também foi particularmente demorada. O ex-jogador da Alemanha ainda teve que tirar os sapatos e sentar na pista de meias. Contudo, assim como o goleiro, o ex-atacante não se irritou com o excesso de checagem. Após todo o processo do aeroporto, Neuer, Völler e Musiala ainda conversaram e deram autógrafos para os torcedores reunidos no aeroporto.

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Goleiro alemão Manuel Neuer no aquecimento do jogo contra Curaçao, na Copa (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP)

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Alemanha x Paraguai na Copa

Embora entre em campo como favorita diante do Paraguai, a seleção alemã tenta evitar surpresas após a última derrota contra uma equipe sul-americana. Na última rodada da fase de grupos, os alemães sofreram uma virada contra o Equador.

A derrota foi a terceira na história da Alemanha para uma equipe da América do Sul em Copas do Mundo, mas a primeira sem ser em uma final. As outras duas foram na final da Copa do Mundo de 1986, contra a Argentina, e na final da Copa do Mundo de 2002, contra a Seleção Brasileira. Com o susto no embarque superado, o foco dos alemães volta totalmente para o confronto, em que espera carimbar sua passagem às oitavas de final.

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