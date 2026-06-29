Copa do Mundo: Marquinhos aposta em Vini Jr para decidir Brasil x Japão Capitão da Seleção elogia o momento vivido pelo atacante e destaca o protagonismo do camisa 7

Na véspera do jogo entre Brasil e Japão pela Segunda Fase da Copa do Mundo, Marquinhos fez questão de destacar a importância de Vini Jr para a Seleção Brasileira. O capitão elogiou o momento vivido pelo atacante, ressaltando o impacto que o camisa 7 tem causado dentro de campo e a capacidade de decidir partidas importantes.

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Para Marquinhos, a boa fase de Vini Jr é resultado de uma combinação entre o crescimento individual do jogador e o momento coletivo da equipe. O zagueiro afirmou que o ambiente vivido pela Seleção tem contribuído para que o atacante apresente seu melhor futebol e siga assumindo o protagonismo ofensivo.

— A gente vê a diferença em campo, nos resultados. Ele é um jogador que pode decidir um jogo. Estamos muito felizes por ele estar vivendo esse momento com a camisa da Seleção Brasileira. Tudo influencia. O momento que a gente vive, que o time vive, tudo isso proporcionou esse momento. Que ele siga assim. Que hoje seja mais um dia especial para ele — disse Marquinhos sobre Vini Jr, camisa 7 do Brasil, em entrevista à "CazéTV".

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Vini Jr chega para o confronto diante dos japoneses como um dos principais nomes da Seleção nesta Copa do Mundo. Após atuações decisivas nas fases anteriores, o atacante é novamente a principal esperança brasileira para conduzir a equipe em busca de mais uma vitória e da classificação à próxima fase do torneio.

Vini Jr em jogo do Brasil contra a Escócia (Foto: Sports Press Photo/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

O jogo desta segunda-feira em Houston abre a fase de playoffs para o Brasil, que precisa vencer o Japão para seguir na Copa do Mundo. Em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

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Quem vencer o confronto irá enfrentar o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que jogam na terça-feira (30), em Dallas. O jogo pelas oitavas de final será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no próximo domingo (5 de julho).

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