A convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026 gerou enorme repercussão nesta sexta-feira (22). O técnico Thomas Tuchel promoveu uma verdadeira reformulação no time, e deixou nomes importantes fora da lista final para o Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Entre os cortes mais surpreendentes aparecem jogadores consolidados como Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer e Harry Maguire.

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Confira as principais ausências:

Phil Foden

Principal nome ausente da convocação, Foden perdeu espaço ao longo da temporada no Manchester City e não conseguiu repetir o protagonismo de anos anteriores. A queda de rendimento acabou deixando o jogador de fora da lista de Tuchel.

Trent Alexander-Arnold

A ausência do lateral do Real Madrid foi uma das decisões mais polêmicas da lista. Tuchel priorizou jogadores com características defensivas mais sólidas, como Djed Spence e Tino Livramento. O treinador já havia deixado Arnold fora de convocações anteriores.

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Cole Palmer

Destaque do Chelsea nas últimas temporadas, Palmer acabou prejudicado pelos problemas físicos recentes. O meia sofreu com uma lesão na virilha e perdeu sequência justamente na reta decisiva antes da Copa. A concorrência no setor ofensivo também pesou contra o jogador.

Harry Maguire

Figura frequente nas últimas grandes competições da Inglaterra, Maguire acabou fora da lista após oscilações físicas e técnicas durante a temporada pelo Manchester United. Tuchel preferiu apostar em uma defesa mais móvel e renovada para o Mundial. O zagueiro demonstrou frustração com a decisão nas redes sociais.

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Jarrod Bowen

Mesmo sendo um dos jogadores mais regulares do West Ham nos últimos anos, Bowen não convenceu Tuchel nas oportunidades recentes pela seleção. A comissão técnica entendeu que havia nomes mais versáteis para atuar pelos lados do ataque.

Luke Shaw

Apesar do grande histórico de lesões na trajetória do lateral do Manchester United, Shaw teve uma boa sequência nesta temporada e disputou todos os jogos do clube na Premier League. Mas o jogador acabou sendo ultrapassado por opções mais jovens no time de Tuchel.

Myles Lewis-Skelly

Uma das grandes promessas do Arsenal, Lewis-Skelly chegou a ser observado por Tuchel e até apareceu em listas preliminares. Porém, a escolha acabou indo para o também jovem O'Reilly do Manchester City.

Morgan Gibbs-White

Destaque do Nottingham Forest, Gibbs-White fez boa temporada na Premier League, mas acabou vítima da forte concorrência no meio-campo ofensivo inglês. Jude Bellingham, Eberechi Eze e Morgan Rogers ganharam preferência na disputa pelas vagas.

Fikayo Tomori

O zagueiro do Milan também ficou fora da convocação final. Apesar de boas atuações na Itália, Tomori perdeu espaço para nomes considerados mais confiáveis defensivamente pela comissão técnica inglesa.

Lewis Hall

Outro jovem bastante cotado era Lewis Hall, do Newcastle. O lateral chegou a ser lembrado ao longo do ciclo, mas acabou superado pela concorrência e pela escolha de um grupo mais equilibrado defensivamente.

A lista final de Tuchel deixou claro que a Inglaterra aposta em uma renovação forte para tentar conquistar o bicampeonato mundial. A decisão, no entanto, já provoca debates entre torcedores e imprensa inglesa antes mesmo da estreia no Mundial de 2026.

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra (Foto: Divulgação/Inglaterra)

Veja convocados da Inglaterra:

Goleiros

Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) e James Trafford (Man City);

Defensores

Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Man City), Marc Guehi (Man City), Dan Burn (Newcastle), Nico O'Reilly (Man City), Djed Spence (Tottenham) e Tino Livramento (Newcastle);

Meio-campistas

Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Man Utd), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal);

Atacantes

Harry Kane (Bayern de Munique), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal).

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