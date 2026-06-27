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Felipe Melo é sincero sobre fala polêmica de Rayan: 'Por isso'

Fala de jovem atacante viralizou nas redes sociais

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 21:18
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Felipe Melo é sincero sobre declaração de Rayan em coletiva da Seleção Brasileira
Felipe Melo é sincero sobre declaração de Rayan em coletiva da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)

A declaração de Rayan sobre a Seleção Japonesa continua repercutindo às vésperas do confronto entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo. Depois de a resposta do jovem atacante viralizar nas redes sociais e dividir opiniões entre torcedores, Felipe Melo saiu em defesa do jogador.

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    Durante participação no Seleção Sportv, o ex-volante afirmou que não enxerga soberba na fala do atacante de 19 anos e atribuiu a resposta à espontaneidade do jogador.

    — Eu não vejo soberba da parte dele. Sabe por que ele falou isso aí? Porque se alguém perguntou o nome do jogador, de repente ele não saberia pronunciar o nome. É difícil falar o nome de japonês, turco, atletas assim. Então pode ter sido exatamente por isso — afirmou.

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    Rayan havia sido questionado em entrevista coletiva sobre qual seria o jogador mais perigoso do Japão. O atacante respondeu que não sabia apontar um nome específico e que precisaria assistir aos vídeos da equipe adversária.

    — Rapaz... Não sei qual é o jogador mais perigoso deles, não. Só olhando o vídeo mesmo. Mas eu sei que é uma equipe muito qualificada, time muito forte, é trabalhar com o nosso melhor durante a semana e sair com a vitória — brincou.

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    A resposta gerou brincadeiras nas redes sociais, mas também despertou preocupação em parte dos torcedores, que temem que a declaração possa "envelhecer mal" caso o Brasil tenha dificuldades diante dos japoneses.

    Rayan durante coletiva da Seleção Brasileira
    Rayan durante coletiva da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)

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    Felipe Melo, no entanto, elogiou a sinceridade do jovem atacante e criticou a cultura das respostas prontas no futebol.

    — Eu gosto muito da autenticidade dos jogadores. Muitas vezes, quando os atletas dão respostas automáticas, as pessoas reclamam. Então é melhor ser verdadeiro — disse.

    O ex-jogador também destacou que muitos atletas profissionais não acompanham futebol com tanta frequência quanto o público imagina.

    — A minoria dos jogadores assiste futebol. A grande maioria ama jogar, mas vê poucos jogos e conhece poucos jogadores. Existem exceções, como jogadores que sempre gostaram de estudar futebol e se prepararam para trabalhar na mídia depois da carreira.

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    Rayan, de 19 anos, ganhou espaço na equipe de Carlo Ancelotti após a lesão de Raphinha e deve ser mantido entre os titulares contra o Japão. Na vitória sobre a Escócia, o atacante deu assistência para o gol de Vinícius Júnior e segue em busca do primeiro gol em Copas do Mundo.

    Brasil e Japão se enfrentam na próxima segunda-feira (29), em Houston, valendo vaga nas quartas de final do Mundial.

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