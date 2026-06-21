Arrascaeta joga hoje? Veja a escalação do Uruguai contra Cabo Verde Camisa 10 ainda não jogou no Mundial

Poucos dias antes da Copa do Mundo começar, Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, teve uma lesão constatada na panturrilha e desfalcou o Uruguai contra a Arábia Saudita na partida de estreia da equipe no torneio. O camisa 10 do time de Marcelo Bielsa está em fase final de recuperação, mas ainda não retorna na partida deste domingo (21).

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➡️Uruguai sente falta de Arrascaeta, que só deve retornar contra a Espanha

O jogador que marcou na Copa do Mundo do Catar, em 2022, está sendo preparado para fazer sua estreia nesta edição na partida contra a Espanha, pelo último jogo da fase de grupos.

— Giorgian se lesionou três, quatro dias antes (do início da Copa do Mundo). É o objetivo (jogar contra a Espanha). É prematuro (garantir a volta) e vai depender se ganharmos no domingo (21) e estivermos classificados, se realmente vale a pena ou não. São muitas variáveis — afirmou Matías Pérez, dirigente do Uruguai.

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Arrascaeta em processo de recuperação com a seleção do Uruguai na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Veja a escalação do Uruguai para enfrentar Cabo Verde na Copa do Mundo

Sem Giorgian De Arrascaeta, que não foi relacionado por Marcelo Bielsa, o Uruguai precisa vencer Cabo Verde para não se complicar na disputa do Grupo H.

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Confira a escalação do Uruguai:

23 FERNANDO MUSLERA

3 SEBASTIAN CACERES

5 MANUEL UGARTE

6 RODRIGO BENTANCUR

8 FEDERICO VALVERDE (C)

13 GUILLERMO VARELA

14 AGUSTIN CANOBBIO

16 MATHIAS OLIVERA

20 MAXI ARAUJO

21 FEDERICO VINAS

25 JUAN MANUEL SANABRIA

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Arrascaeta pelo Uruguai no ciclo para esta Copa do Mundo (2023-2026):

1 . 17 jogos (10 como titular) 2 . 3 gols 3 . 1 assistência 4 . 229 minutos para participar de gol 5 . 1,4 finalizações por jogo 6 . 1,1 passes decisivos por jogo

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Arrascaeta pelo Uruguai entre 2025 e 2026:

1 . 7 jogos (7 como titular) 2 . 3 gols 3 . 175 minutos para participar de gol 4 . 2,7 finalizações por jogo 5 . 1,3 passes decisivos por jogo

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