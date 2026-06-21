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Arrascaeta joga hoje? Veja a escalação do Uruguai contra Cabo Verde

Camisa 10 ainda não jogou no Mundial

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 17:41
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Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)
Arrascaeta treina com a seleção do Uruguai na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/AUF)

Poucos dias antes da Copa do Mundo começar, Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, teve uma lesão constatada na panturrilha e desfalcou o Uruguai contra a Arábia Saudita na partida de estreia da equipe no torneio. O camisa 10 do time de Marcelo Bielsa está em fase final de recuperação, mas ainda não retorna na partida deste domingo (21).

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    O jogador que marcou na Copa do Mundo do Catar, em 2022, está sendo preparado para fazer sua estreia nesta edição na partida contra a Espanha, pelo último jogo da fase de grupos.

    Giorgian se lesionou três, quatro dias antes (do início da Copa do Mundo). É o objetivo (jogar contra a Espanha). É prematuro (garantir a volta) e vai depender se ganharmos no domingo (21) e estivermos classificados, se realmente vale a pena ou não. São muitas variáveis — afirmou Matías Pérez, dirigente do Uruguai.

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    Arrascaeta em processo de recuperação com a seleção do Uruguai na Copa do Mundo
    Arrascaeta em processo de recuperação com a seleção do Uruguai na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Veja a escalação do Uruguai para enfrentar Cabo Verde na Copa do Mundo

    Sem Giorgian De Arrascaeta, que não foi relacionado por Marcelo Bielsa, o Uruguai precisa vencer Cabo Verde para não se complicar na disputa do Grupo H.

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    Confira a escalação do Uruguai:

    23 FERNANDO MUSLERA
    3 SEBASTIAN CACERES
    5 MANUEL UGARTE
    6 RODRIGO BENTANCUR
    8 FEDERICO VALVERDE (C)
    13 GUILLERMO VARELA
    14 AGUSTIN CANOBBIO
    16 MATHIAS OLIVERA
    20 MAXI ARAUJO
    21 FEDERICO VINAS
    25 JUAN MANUEL SANABRIA

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    Arrascaeta pelo Uruguai no ciclo para esta Copa do Mundo (2023-2026):

      1.
    1. 17 jogos (10 como titular)
      2. 2.
    2. 3 gols
      3. 3.
    3. 1 assistência
      4. 4.
    4. 229 minutos para participar de gol
      5. 5.
    5. 1,4 finalizações por jogo
      6. 6.
    6. 1,1 passes decisivos por jogo

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    Arrascaeta pelo Uruguai entre 2025 e 2026:

      1.
    1. 7 jogos (7 como titular)
      2. 2.
    2. 3 gols
      3. 3.
    3. 175 minutos para participar de gol
      4. 4.
    4. 2,7 finalizações por jogo
      5. 5.
    5. 1,3 passes decisivos por jogo

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