Arrascaeta joga hoje? Veja a escalação do Uruguai contra Cabo Verde
Camisa 10 ainda não jogou no Mundial
Poucos dias antes da Copa do Mundo começar, Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, teve uma lesão constatada na panturrilha e desfalcou o Uruguai contra a Arábia Saudita na partida de estreia da equipe no torneio. O camisa 10 do time de Marcelo Bielsa está em fase final de recuperação, mas ainda não retorna na partida deste domingo (21).
➡️Uruguai sente falta de Arrascaeta, que só deve retornar contra a Espanha
O jogador que marcou na Copa do Mundo do Catar, em 2022, está sendo preparado para fazer sua estreia nesta edição na partida contra a Espanha, pelo último jogo da fase de grupos.
— Giorgian se lesionou três, quatro dias antes (do início da Copa do Mundo). É o objetivo (jogar contra a Espanha). É prematuro (garantir a volta) e vai depender se ganharmos no domingo (21) e estivermos classificados, se realmente vale a pena ou não. São muitas variáveis — afirmou Matías Pérez, dirigente do Uruguai.
Veja a escalação do Uruguai para enfrentar Cabo Verde na Copa do Mundo
Sem Giorgian De Arrascaeta, que não foi relacionado por Marcelo Bielsa, o Uruguai precisa vencer Cabo Verde para não se complicar na disputa do Grupo H.
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Confira a escalação do Uruguai:
23 FERNANDO MUSLERA
3 SEBASTIAN CACERES
5 MANUEL UGARTE
6 RODRIGO BENTANCUR
8 FEDERICO VALVERDE (C)
13 GUILLERMO VARELA
14 AGUSTIN CANOBBIO
16 MATHIAS OLIVERA
20 MAXI ARAUJO
21 FEDERICO VINAS
25 JUAN MANUEL SANABRIA
Arrascaeta pelo Uruguai no ciclo para esta Copa do Mundo (2023-2026):
- 17 jogos (10 como titular)
- 3 gols
- 1 assistência
- 229 minutos para participar de gol
- 1,4 finalizações por jogo
- 1,1 passes decisivos por jogo
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Arrascaeta pelo Uruguai entre 2025 e 2026:
- 7 jogos (7 como titular)
- 3 gols
- 175 minutos para participar de gol
- 2,7 finalizações por jogo
- 1,3 passes decisivos por jogo
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