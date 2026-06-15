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Arrascaeta joga? Veja escalação do Uruguai na estreia da Copa do Mundo

Marcelo Bielsa definiu a equipe titular da Celeste para encarar a Arábia Saudita

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 18:02
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Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

Uruguai Arábia Saudita se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. Com diversos jogadores de equipes brasileiras, a seleção uruguaia terá a presença apenas de Guillermo Varela, do Flamengo, entre os titulares. Outro jogador do Rubro-Negro Carioca, Arrascaeta, não foi relacionado e segue em recuperação de lesão.

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    Veja a escalação do Uruguai para encarar a Arábia Saudita na Copa do Mundo

    Titulares: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Oliveira, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maxi Araújo; Federico Viñas e Darwin Nuñez.

    Reservas: Santiago Mele, Sergio Rochet, Joaquín Piquerez, José María Giménez, Juan Sanabria, Santiago Bueno, Emiliano Martínez, Nicolás de la Cruz, Agustín Canobbio, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Rodrigo Zalazar.

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    Como chegam as equipes para o jogo?

    Uruguai inicia sua caminhada no Mundial sonhando em repetir os feitos históricos de 1930 e 1950, quando conquistou o título da Copa do Mundo. A equipe comandada por Marcelo Bielsa garantiu vaga ao terminar as Eliminatórias Sul-Americanas na quarta colocação e aposta na qualidade de jogadores como Federico ValverdeManuel Ugarte e Darwin Núñez para começar a competição com o pé direito.

    Apesar da força do elenco, os uruguaios chegam cercados por algumas dúvidas físicas. O meia Giorgian De Arrascaeta sofreu uma lesão muscular na panturrilha durante a preparação e segue como dúvida para a estreia. Ainda assim, a Celeste mantém altas expectativas para avançar com tranquilidade em um grupo considerado acessível.

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    Canobbio em ação pela seleção do Uruguai (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)
    Canobbio em ação pela seleção do Uruguai (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

    Do outro lado, a Arábia Saudita chega embalada após uma campanha sólida nas Eliminatórias Asiáticas. Sob o comando do técnico Georgios Donis, os sauditas sonham em repetir a campanha de 1994, quando alcançaram as oitavas de final e fizeram a melhor participação de sua história em Copas do Mundo.

    A principal esperança da equipe está nos pés de Salem Al-Dawsari, referência técnica da seleção e autor de gols importantes nos últimos anos. Apostando em organização defensiva e velocidade nos contra-ataques, os árabes tentam surpreender um dos times mais tradicionais do futebol mundial.

    Tudo sobre Uruguai x Arábia Saudita (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Uruguai 🆚 Arábia Saudita
    Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo H

    📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos
    📺 Onde assistir: CazéTV

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