- Sinto medo. Essa pessoa vem me ameaçando há meses. Eu o bloqueei, mas continua mandando mensagens aos meus amigos… Eu o investiguei e ele tem acusações no Brasil por posse de armas, violência doméstica e outros crimes… Para começar, não entendo por que tenho de receber ameaças ou insultos, ou por que teria feito algo a alguém. Além do que recebo, tenho que lidar com isso também. Essa pessoa vai longe, já que aquela foto estou jantando em Tenerife. Temo pela minha segurança. Basta - desabafou a modelo.