Noticiário de Bangladesh é apresentado por jornalistas com camisa do Brasil Parte de Bangladesh torce para o Brasil na Copa do Mundo

O noticiário de Bangladesh, da "Somoy TV", foi apresentado nesta sexta-feira (19) por jornalistas vestindo a camisa da Seleção Brasileira. O povo do país, mesmo não classificado para a Copa do Mundo, está aproveitando o Mundial para torcer para diferentes seleções. Enquanto alguns apoiam a Amarelinha, outros apoiam a Argentina, assim como também torcem por Portugal e outras nações.

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Durante a transmissão do jornal, repórteres e apresentadores apareceram vestindo a camisa de diferentes seleções que disputam a Copa do Mundo. A camisa do Brasil, no entanto, foi a mais utilizada, sendo usada até mesmo pela apresentadora do jornal na bancada principal.

Confira as fotos:

Jornal de Bangladesh é apresentado com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Somoy TV)

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B de Brasil ou de Bangladesh?

Na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra Marrocos, os bengális já mostraram seu grande amor pela Canarinho. As ruas do país foram tomadas por pessoas vestindo verde e amarelo, apoiando a Amarelinha como se estivessem torcendo pelo próprio time nacional.

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Durante a primeira partida da Argentina, onde Messi brilhantemente anotou um hattrick e acabou com o jogo, o povo bengáli também mostrou grande força e torcida.

Neymar cortado do duelo contra o Haiti

Texto de Marcio Dolzan e Márcio Iannacca

A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

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O objetivo é permitir que o jogador mantenha o foco nos treinamentos físicos e nas atividades com bola sem o desgaste provocado pela viagem terrestre até a Filadélfia. A delegação brasileira fará o deslocamento de ônibus, e a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor alternativa para preservar a carga de trabalho do atleta.

Não é a primeira vez que a comissão técnica adota esse procedimento durante a Copa. No último dia 6 de junho, quando a Seleção viajou para Cleveland para disputar um amistoso preparatório, Neymar também permaneceu na base da equipe para seguir o cronograma de recuperação.

Os avanços do atacante ficaram evidentes nos últimos dias. Na terça-feira (16), Neymar voltou a realizar atividades no campo, um passo importante dentro do processo de recuperação. Já na quarta-feira (17), participou novamente dos trabalhos ao ar livre e treinou ao lado dos companheiros. O retorno ao grupo foi celebrado pelos jogadores, que organizaram o tradicional corredor polonês para recepcionar o craque.

A cena demonstrou não apenas a boa evolução física do camisa 10, mas também a importância de sua presença dentro do ambiente da Seleção Brasileira. Internamente, existe otimismo em relação à sequência do tratamento.

A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.

Enquanto isso, a Seleção concentra suas atenções no confronto contra o Haiti. O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), buscando uma vitória que pode deixá-lo em situação confortável na luta pela classificação às oitavas de final.