De acordo com levantamento da 'Forbes', os ganhos do ex-piloto de Fórmula 1 com renda do automobilismo são de 20 milhões de dólares (aproximadamente R$ 99,8 milhões na cotação atual). Michael Schumacher figura, inclusive, na lista dos atletas mais bem pagos do mundo. Há, ainda, um endosso de 10 milhões de dólares.