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De Romário a Benedita: Endrick une rivais políticos e Baixinho cobra Ancelotti ao Lance!

Seleção brasileira enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19); partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
19/06/2026 12:08
Atualizado há 2 minutos
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Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da seleção brasileira durante preparação para a Copa do Mundo
Endrick e Carlo Ancelotti durante treino da seleção brasileira durante preparação para a Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Brasil volta a campo na noite desta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), para encarar o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Além do peso decisivo da partida, fundamental para a classificação da Seleção para a próxima fase da competição, a torcida brasileira tem feito um pedido especial para o comandante Carlo Ancelotti: Endrick no time titular. A sintonia é tamanha que até dois adversários políticos, o craque e senador Romário (PL) e a deputada federal e pré-candidata ao Senado Benedita da Silva (PT/RJ), entraram no mesmo coro direcionado ao treinador.

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    • O palpite do Baixinho no Lance!

    O Baixinho, que tem feito a cobertura da Copa do Mundo como comentarista da CazéTV, declarou, em entrevista ao influenciador Toguro em parceria com o Lance!, que colocaria Endrick ou Rayan como titulares no jogo contra o Haiti.

    — Colocaria o Endrick ou o Rayan nesse próximo jogo (contra o Haiti) — afirmou Romário.

    O ex-camisa 11 completou sua fala com críticas ao técnico da Amarelinha:

    — Cego, ele (Carlo Ancelotti) está mais do que o Brasil (referindo-se ao povo brasileiro), porque ele não está colocando o moleque (Endrick) — complementou.

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    Apoio na internet

    Nesse mesmo sentido, a deputada federal Benedita da Silva (PT/RJ), que também é pré-candidata ao Senado pelo Rio de Janeiro, vem participando ativamente no X (antigo Twitter) desde o primeiro jogo do Brasil na Copa, comentando as atuações da Seleção. Em postagem recente, ela prometeu seguir acompanhando os jogos e também fez coro para que Endrick e Rayan comecem como titulares na partida contra o Haiti.

    — Eu tô junto com Brasil que pede Rayan e Endrick no ataque!!! Avança, Brasil, rumo ao hexa. São jogadores decisivos no ataque, jogam em equipe e são capazes de mudarem o rumo de uma partida (...) Deixe os meninos jogarem. Deixe os meninos brilharem. Eu boto fé que dá! — escreveu em sua conta no X.

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    Situação do Grupo C

    O Grupo C, formado por Brasil, Escócia, Marrocos e Haiti, se prepara para a segunda rodada da fase de grupos, que ainda pode mudar drasticamente a classificação. No momento, antes do início dos confrontos entre Escócia x Marrocos e Brasil x Haiti, a seleção escocesa lidera a chave com três pontos, seguida por Marrocos e Brasil, ambos com um ponto. O Haiti segue zerado na última posição.

    A rodada final para definir os classificados para a próxima fase será disputada na quarta-feira (24), com os duelos simultâneos entre Brasil x Escócia e Marrocos x Haiti.

    Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)

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