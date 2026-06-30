Redação do Lance! escolhe adversário ideal para o Brasil nas oitavas da Copa Seleção Brasileira enfrentará osta do Marfim ou Noruega

O Brasil venceu o Japão na segunda fase da Copa do Mundo e a redação do Lance! apontou qual seria o melhor adversário para o time de Carlo Ancelotti enfrentar nas oitavas. Após derrotar os asiáticos por 2 a 1 de virada na última segunda-feira (29), a Seleção Brasileira aguarda o resultado da partida entre Costa do Marfim e Noruega, que jogam nesta terça-feira (30) às 14h (de Brasília).

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Com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, o Brasil foi o segundo time classificado para as oitavas de final, e os jornalistas do Lance! escolheram a Costa do Marfim para jogar na próxima fase. A seleção africana recebeu 53% dos votos, enquanto a europeia, 34,4%. A outra opção, que recebeu a menor quantidade de escolhas, era a de que não havia preferência, que a Seleção deveria se garantir independentemente do oponente.

Brasil vai enfrentar Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Como foi o jogo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo?

O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos e Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

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A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time, todo, melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

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O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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