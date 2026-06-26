Argentina ganha 'reforço' para a segunda fase da Copa do Mundo Lionel Scaloni planeja ter elenco completo para o mata-mata do Mundial

Zagueiro titular da Argentina, Cuti Romero realizou uma ressonância e os testes não apontaram lesão ou dano no ligamento do joelho direito. O defensor deixou o campo na vitória da Albiceleste sobre a Áustria por 2 a 0 por conta de um incômodo na região.

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Nos próximos dias, Cuti Romero já deve treinar com o elenco da Argentina após a diminuição de uma inflamação no joelho direito. O atleta tem uma semana para se recuperar e voltar a defender a Albiceleste na segunda fase da Copa do Mundo.

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Na última temporada, Romero já havia preocupado a comissão técnica da Argentina por conta de dores no joelho direito quando vestia a camisa do Tottenham. O atleta chegou a desfalcar o clube inglês por algumas semanas e chegou na Copa do Mundo um mês e meio dedicado a um tratamento na região.

Na última semana, Romero nem participou dos treinos da Argentina e não será relacionado para enfrentar a Jordânia, pela 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Sem o titular, Lionel Scaloni treinou com Otamendi na vaga do defensor do Tottenham.

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Argentina decide poupar jogadores contra a Jordânia

Lionel Scaloni treinou a Argentina com 10 mudanças para encarar a Jordânia, pela 3ª rodada do Grupo J, na Copa do Mundo. O goleiro Dibu Martínez será o único jogador mantido na equipe titular e que atuou nos dois primeiros jogos da competição.

Grande protagonista da Argentina no início da Copa do Mundo, Lionel Messi iniciará o jogo no banco de reservas, embora o camisa 10 viva a expectativa por ter minutos. O atleta quer entrar em campo, mas a comissão técnica poupa o atleta de 39 anos visando o mata-mata do Mundial.

Com isso, a Argentina deve entrar em campo para enfrentar a Jordânia na Copa do Mundo com Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Paredes, Exequiel Palacios, Lo Celso; Simeone, Julián Álvarez e Nico Páz. A opção de uma dupla de centroavantes com Lautaro Martínez como titular não está descartada, embora seja menos provável.

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