logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Argentina ganha 'reforço' para a segunda fase da Copa do Mundo

Lionel Scaloni planeja ter elenco completo para o mata-mata do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 18:54
Favorite o Lance! no Google
Romero abraça Messi na comemoração do gol da Argentina sobre a Argélia, na Copa do Mundo
Romero abraça Messi na comemoração do gol da Argentina sobre a Argélia, na Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/AFP)

Zagueiro titular da Argentina, Cuti Romero realizou uma ressonância e os testes não apontaram lesão ou dano no ligamento do joelho direito. O defensor deixou o campo na vitória da Albiceleste sobre a Áustria por 2 a 0 por conta de um incômodo na região.

continua após a publicidade
  • Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo

    Argentina treina com 10 mudanças para encarar a Jordânia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 25 minutos

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Nos próximos dias, Cuti Romero já deve treinar com o elenco da Argentina após a diminuição de uma inflamação no joelho direito. O atleta tem uma semana para se recuperar e voltar a defender a Albiceleste na segunda fase da Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    Na última temporada, Romero já havia preocupado a comissão técnica da Argentina por conta de dores no joelho direito quando vestia a camisa do Tottenham. O atleta chegou a desfalcar o clube inglês por algumas semanas e chegou na Copa do Mundo um mês e meio dedicado a um tratamento na região.

    Na última semana, Romero nem participou dos treinos da Argentina e não será relacionado para enfrentar a Jordânia, pela 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Sem o titular, Lionel Scaloni treinou com Otamendi na vaga do defensor do Tottenham.

    continua após a publicidade

    Argentina decide poupar jogadores contra a Jordânia

    Lionel Scaloni treinou a Argentina com 10 mudanças para encarar a Jordânia, pela 3ª rodada do Grupo J, na Copa do Mundo. O goleiro Dibu Martínez será o único jogador mantido na equipe titular e que atuou nos dois primeiros jogos da competição.

    Grande protagonista da Argentina no início da Copa do Mundo, Lionel Messi iniciará o jogo no banco de reservas, embora o camisa 10 viva a expectativa por ter minutos. O atleta quer entrar em campo, mas a comissão técnica poupa o atleta de 39 anos visando o mata-mata do Mundial.

    Com isso, a Argentina deve entrar em campo para enfrentar a Jordânia na Copa do Mundo com Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Paredes, Exequiel Palacios, Lo Celso; Simeone, Julián Álvarez e Nico Páz. A opção de uma dupla de centroavantes com Lautaro Martínez como titular não está descartada, embora seja menos provável.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Romero deixa o campo após sentir dores no joelho direito para entrada de Otamendi em Argentina x Áustria, na Copa do Mundo
    Romero deixa o campo após sentir dores no joelho direito para entrada de Otamendi em Argentina x Áustria, na Copa do Mundo (Foto: Michael Steele/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Mbappé na vitória da França sobre a Noruega
    Copa do Mundo 2026França supera Argentina no Ranking da Fifa e assume liderança após vitória contra NoruegaHá 4 minutos
    Mbappé cumprimenta Haaland antes de França x Noruega na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Grupo I da Copa do Mundo definido: quem pode enfrentar o Brasil nas oitavas?Há 5 minutos
    Mbappé reage durante partida da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Mbappé passa Ronaldo e iguala feito de Pelé em Copas do MundoHá 16 minutos
    Dembélé comemora gol marcado em França x Noruega pela Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo 2026Noruega x França: veja os melhores momentos do jogo do grupo I da Copa do MundoHá 20 minutos
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Argentina treina com 10 mudanças para encarar a Jordânia na Copa do MundoHá 26 minutos
    Dembélé e Mbappé, de camisas brancas, se abraçam e comemoram o terceiro gol da França contra a Noruega
    Copa do Mundo 2026Dê suas notas: França bate Noruega com hat-trick de Dembélé e passa em primeiroHá 26 minutos

    Mais LANCE!

    Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)
    Arrascaeta joga hoje? Veja o time do Uruguai para pegar a Espanha na Copa
    Diogo Dalot treina ao lado de Cristiano Ronaldo em sessão de Portugal
    Calor x altitude: Portugal e Colômbia optam por preparações distintas na Copa
    Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé
    Dembélé brilha com hat-trick, e França joga Haaland no caminho do Brasil
    senegal copa do mundo
    Senegal atropela o Iraque e sonha com vaga no mata-mata da Copa do Mundo
    Quantos são naturalizados? Veja onde nasceram os jogadores da França na Copa do Mundo
    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
    Astro desfalca Inglaterra por pelo menos dois jogos da Copa
    Panamá x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia
    Fala de Rayan na Copa do Mundo sobre Fernando Diniz viraliza: 'Brabo'
    Dembélé, com a camisa branca da França, aponta para a própria cabeça na comemoração de um dos gols contra a Noruega
    Dembélé iguala feito de Pelé com hat-trick na Copa do Mundo
    Rayan responde pergunta de jornalistas durante coletiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Rayan admite conhecer pouco do Japão e destaca treinadores da carreira
    Estádio BC Place, Vancouver, preparado para receber duelo válido pela Copa do Mundo.
    Copa na cidade de Vancouver conta com ajuda policial do Catar; entenda
    Rashford corre no gramado ao lado de seus companheiros de Inglaterra
    Rice volta aos treinos da Inglaterra, e James segue como dúvida
    Rayan, com o agasalho verde da Seleção Brasileira, concede coletiva nos Estados Unidos
    Rayan vive expectativa por primeiro gol e projeta duelo contra o Japão