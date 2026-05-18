Europeus reagem à lista da Seleção Brasileira para Copa: 'Não deveriam'

A espera finalmente terminou. Carlo Ancelotti anunciou, na tarde desta segunda-feira (18), a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Nas redes sociais, europeus reagiram à lista dos 26 jogadores selecionados.

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Só o Brasil pode ser hexa na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. A expectativa para a convocação da Seleção Brasileira era grande, principalmente pela possível presença de Neymar, que acabou confirmada.

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➡️Carlo Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Nas redes sociais, muitos europeus comentaram sobre algumas presenças e ausências na convocação da Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:

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Carlo Ancelotti anunciou convocação da Seleção para a Copa do Mundo (Foto: William Volcov/Código 19/Folhapress)

Veja comentários europeus, com tradução

Tradução sobre a lista: Pô, mano, o Brasil tá realmente na lama agora, sendo bem honesto. Fabinho e o mais velho ainda Casemiro e Paquetá não deveriam estar na convocação da Seleção para o Mundial.

Tradução sobre a convocação da Seleção Brasileira: Nunca torci pelo Brasil na minha vida. Este verão vai mudar isso com ele E Casemiro naquele elenco. (E, sim, eu moro nos EUA, então não tenho um time de verdade para apoiar!

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Tradução: Vou apoiar todos os times contra essa seleção brasileira, exceto a Argentina. por que tirar o João Pedro?

Tradução: A verdade é que nenhum jogador daquela seleção brasileira tem a criatividade de Neymar. O único problema é com a forma física dele.

Com Neymar, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Com Neymar, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: o astro do Santos vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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