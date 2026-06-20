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Especialista de arbitragem aponta erro grave em gol de Brasil x Haiti

Seleção venceu por 3 a 0 na última sexta-feira (20)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 06:40
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Raphinha em ação durante Brasil x Haiti
Raphinha em ação durante Brasil x Haiti (Foto: Charly TRIBALLEAU/AFP)

A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Apesar da vitória, a especialista de arbitragem Renata Ruel, da ESPN, apontou uma irregularidade no primeiro gol do Brasil.

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    O lance aconteceu aos 23 minutos da primeira etapa. Na ocasião, Vinícius Jr fez uma bela jogada indidual e cruzou rasteiro para o meio da área em diração a Matheus Cunha. Após um bate e rebate, o camisa 9 conseguiu marcar. Porém, para Renata Ruel, o brasileiro ganhou a dividia na área com uma falta.

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    — Foi falta do Matheus Cunha no zagueiro do Haiti no primeiro gol do Brasil. Ele toca no adversário, que antecipou a jogada. Acertou com a trava da chuteira, raspando na canela do adversário. A arbitragem em campo deu gol e o VAR, também ficou calado, sendo que deveria ter intervido. A falta foi clara, o gol deveria ter sido anulado — disse a especialista da ESPN.

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    Como foi Brasil x Haiti?

    Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

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    A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

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    Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

    Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.

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    Vini Jr marca o terceiro gol do Brasil diante do Haiti (Foto: Roberto Schimidt/AFP)
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