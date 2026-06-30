Titular volta aos treinos, e Argentina tem três dúvidas para encarar Cabo Verde Scaloni começa a desenhar escalação da segunda fase da Copa do Mundo

Titular da defesa da Argentina, Cuti Romero voltou aos treinos após ter sido preservado na última semana por conta de um incômodo no joelho direito. Ainda assim, o técnico Lionel Scaloni possui três dúvidas para definir a escalação da equipe que enfrentará Cabo Verde, pela segunda fase da Copa do Mundo, na sexta-feira (3).

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Na segunda-feira (29), Romero treinou com o grupo da Argentina após o inchaço no joelho ter diminuído nos últimos dias. O atleta luta para chegar 100% fisicamente para o jogo contra Cabo Verde, mas Scaloni não descarta iniciar a partida com Otamendi ao lado de Lisandro Martínez.

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Uma outra dúvida na cabeça de Scaloni é sobre quem iniciará o jogo como lateral-esquerdo: Tagliafico ou Medina. O jogador do Lyon chegou na Copa do Mundo lesionado após sentir dores na panturrilha no amistoso preparatório contra Honduras, mas o veterano atuou durante os 90 minutos contra a Jordânia.

Por outro lado, Facundo Medina atuou nos dois primeiros jogos da Argentina como titular improvisado na lateral-esquerda e teve boas atuações, inclusive com uma assistência para um dos gols de Messi. No entanto, Tagliafico está na frente na corrida por uma vaga de titular por ser um jogador da posição, mas também por questão de hierarquia.

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E a última dúvida é sobre quem será o companheiros de Lionel Messi no ataque da Argentina. Inicialmente, a ideia era que Julián Álvarez estivesse bem física e tecnicamente no mata-mata da Copa do Mundo, mas o atacante do Atlético de Madrid não está em sua melhor forma e não foi um atleta com participação decisiva nos três primeiros jogos.

Por outro lado, Lautaro Martínez foi um dos protagonistas na vitória da Argentina sobre a Jordânia por 3 a 1 com um gol marcado e duas finalizações na trave. Nos próximos treinos, Scaloni definirá o parceiro de Messi, embora o centroavante da Inter de Milão seja o favorito por conta de seu momento.

Cuti Romero disputa bola com Messi em treino da Argentina na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Veja a provável escalação da Argentina contra Cabo Verde

Com isso, a Argentina deve entrar em campo com Dibu Martínez; Molina, Romero (Otamendi), Lisandro Martínez, Tagliafico (Medina); Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez (Julián Álvarez) e Almada.

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