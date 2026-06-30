AO VIVO: Assista ao duelo entre Costa do Marfim e Noruega com o Lance!TV Duelo é válido pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo

Nesta terça-feira (30), o Brasil vai conhecer seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo. Costa do Marfim e Noruega se enfrentam às 14h (de Brasília), pela fase de 16 avos de final do torneio, e você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo a partir das 13h45, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique AQUI para assistir.

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🧠 Costa do Marfim x Noruega: como chegam as equipes?

A seleção africana ficou em segundo no grupo E, com duas vitórias e uma derrota. Depois de estrear com grande atuação e vencer o Equador com gol no final, os comandados de Emerse Faé foram derrotados pela Alemanha de virada, mas deram a volta por cima e confirmaram o avanço com vitória segura sobre Curaçao, chegando a seis pontos.

Nicolas Pépé é uma das esperanças da Costa do Marfim contra a Noruega (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

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Os europeus, de forma semelhante, chegam ao mata-mata como segundos do grupo I, atrás apenas da França de Mbappé. Após vencer Iraque e Senegal nos dois primeiros jogos, os Vikings garantiram a classificação e se permitiram entrar na última rodada poupando seus principais jogadores, como Haaland e Sorloth, e perderam para os próprios franceses, parando nos mesmos seis pontos dos marfinenses.

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Erling Haaland é a esperança de gols da Noruega contra a Costa do Marfim (Foto: Angela Weiss/AFP)

🔙 O histórico do Brasil contra os possíveis adversários

Aguardando o vencedor, a Seleção Brasileira tem retrospectos distintos contra as duas equipes. Diante da Costa do Marfim, apenas um jogo foi realizado entre as duas equipes, na Copa de 2010, com vitória da Amarelinha por 3 a 1. Na ocasião, Luis Fabiano brilhou com dois gols e Elano ampliou a vantagem, com Drogba fechando o marcador.

Já diante da Noruega, a história é outra. Foram quatro encontros com os nórdicos, e a Seleção jamais triunfou. São dois empates e duas derrotas, sendo um dos reveses na Copa de 1998, ainda na fase de grupos, quando Bebeto inaugurou o marcador, mas Tore André Flo e Rekdal viraram o jogo dentro dos dez minutos final.

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A bola rola para Costa do Marfim e Noruega às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), pela fase de 16 avos. Quem avançar enfrenta o Brasil no domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, também nos Estados Unidos.

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