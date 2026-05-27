Demanda antiga dos torcedores brasileiros, a inclusão do futsal nas Olimpíadas foi discutida nesta quarta-feira (27) em reunião institucional entre entidades máximas esportivas do país, na sede do Comitê Olímpico do Brasil, no Rio de Janeiro. O encontro contou com a presença de representantes da Liga Nacional de Futsal, da Confederação Brasileira de Futsal e da Confederação Brasileira de Futebol, além de membros do COB.

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Durante a reunião, foram abordadas estratégias voltadas para o fortalecimento do futsal no Brasil e a construção de um plano visando o futuro olímpico da modalidade. Estiveram em pauta temas como integração institucional e a necessidade de alinhamento entre as organizações envolvidas para a criação do planejamento executivo para pleitear a inserção do futsal no programa dos esportes olímpicos.

— O futsal brasileiro precisa caminhar cada vez mais unido e alinhado para fortalecer a modalidade em todas as frentes. A CBF, com o apoio do presidente Samir Xaud, vem protagonizando esse diálogo institucional, que é fundamental para construirmos um futuro ainda mais forte para o nosso esporte em busca do sonho olímpico — destacou Mauro Carmélio, diretor de Futsal e Beach Soccer da CBF.

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A reunião reforça o movimento de união entre as principais entidades do esporte brasileiro em busca do desenvolvimento sustentável do futsal como uma modalidade devidamente reconhecida no país e no mundo.

— Pela primeira vez na história, o futsal é recebido de portas abertas no COB para discutir, de forma eficiente e realista, os caminhos para um possível pleito olímpico. Agradecer à CBF pela oportunidade e liderança neste movimento, aproveitando o apoio do presidente do COB, Marco La Porta, à modalidade para que juntos possamos construir um sólido caminho em busca deste objetivo maior e agora comum — pontuou Felipe Drommond, presidente da LNF.

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O que impede a adesão das Olimpíadas ao futsal?

Falcão em quadra pela Copa do Mundo de Futsal em 2012 (Foto: Acervo Lance!)

O principal ponto em torno do que impede a presença do futsal nas Olimpíadas é o atrito histórico entre o Comitê Olímpico Internacional e a Fifa. O futsal cumpre todos os requisitos estabelecidos pelo COI para entrar no quadro de modalidades — a exigência é que a modalidade seja reconhecida pelo Comitê, regida por uma Federação Internacional e siga o código antidoping do COI. Além disso, a modalidade precisa ser amplamente dominada por homens em, pelo menos, 75 países e quatro continentes e por mulheres em 40 países e três continentes.

A ausência acontece pelo receio da Fifa de que a Copa do Mundo de Futsal perca prestígio. Além dos Jogos Olímpicos serem um evento maior, o evento acontece no mesmo ano em que é realizado o mundial. Por outro lado, o COI também vê com bons olhos prestigiar uma competição organizada pela Fifa.

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