A notícia do falecimento de Diogo Jota pegou o mundo do futebol de surpresa. O atacante do Liverpool foi a óbito na madrugada desta quinta-feira (3), aos 28 anos, após sofrer um acidente de carro em Zamora, na Espanha, junto ao seu irmão, André Silva, que também morreu. A seguir, o Lance! atualiza o trágico caso.

Rodovia das Rías Baixas e destino final dos irmãos 🛣️

O acidente aconteceu no quilômetro 65, ao lado do município de Palacios de Sanabria, que fica a pouco mais de 250 km de uma das pontas iniciais da rodovia. Rías Baixas é uma região que compreende boa parte da região costeira da Espanha, na Galiza. Reúne desde a parte mais ao norte, em Corunha, e vai até o sul, em Vigo e Pontevedra.

Apesar do acidente, a via não demonstra nas imagens divulgadas por agências de notícias situações precárias. Entretanto, jornais espanhóis repercutiram que a localidade já foi motivo de queixas nas redes sociais por apresentar "manchas e pequenas rachaduras", como cita o "Marca". ➡️ Veja mais detalhes sobre o local aqui

O destino dos irmãos era a cidade de Liverpool, na Inglaterra, onde o mais velho se reapresentaria para a pré-temporada com o clube. Contudo, o trajeto sofreu alteração por conta de uma recomendação médica, visto que Diogo havia realizado um procedimento cirúrgico no pulmão nos últimos dias.

Como foi o acidente e quais foram as ações da polícia? 🚓

Segundo informações divulgadas pelas autoridades espanholas, Jota teria perdido controle do carro e avançado contra os guard-rails na lateral da estrada. A suspeita é que um dos pneus estourou durante uma ultrapassagem. A Rodovia das Rías Baixas é composta por duas pistas duplidas, uma em cada sentido, e cercada de uma mata baixa, que fica seca nesta época do ano.

— Consequências devastadoras do acidente com a Lamborghini de Diogo Jota: destroços queimados do supercarro deixados após o trágico acidente que tirou a vida do jogador de futebol do Liverpool de 28 anos e de seu irmão — diz a legenda do post, em tradução livre.

Nas imagens, as autoridades já haviam isolado a área, interditando a faixa do lado esquerdo da via, já que o carro se encontrava no canteiro central. Além disso, é possível ver que marcas de pneu foram deixadas por alguns metros no asfalto antes do veículo sair da pista.

Mais adiante, é possível notar que os guard-rails da via foram arrancados com a batida e o veículo é visto totalmente carbonizado, assim como a vegetação ao redor do carro. Não é possível identificar se os corpos puderam ser retirados do local do acidente.

Mais tarde, o vídeo acima foi divulgado pelo diário "As", de Madri, e mostra um carro pegando fogo na beira da estrada. Segundo o jornal, um caminhoneiro passou pelo local poucos minutos depois do acidente e gravou o veículo ainda em chamas.

Além das labaredas, é possível ver destroços espalhados pela pista, enquanto o carro se encontra no canteiro central da via. Até aqui, as autoridades apostam na possibilidade de um pneu estourado como principal causa do acidente, mas a perícia ainda confirmará a situação após uma análise mais cautelosa.

Veja o comunicado da Guarda Civil Espanhola sobre o acidente

A Guarda Civil está investigando um acidente de trânsito ocorrido às 00h30 desta manhã, no quilômetro 65 da rodovia A52, no município de Cernadilla, Zamora. Um veículo saiu da faixa de rodagem para a esquerda. A investigação aponta para um acidente de trânsito devido ao estouro de um pneu durante uma ultrapassagem. Como consequência do acidente, o carro pegou fogo e ambos os ocupantes morreram. Aguardando a realização de exames forenses, uma das vítimas fatais foi identificada como Diogo Jota, jogador do Liverpool FC, e seu irmão André Felipe.

Carreiras de Diogo Jota e André Silva ⚽

Nascido em 1996, Diogo caminhou pela primeira vez no futebol profissional pelo Paços de Ferreira, equipe do segundo escalão português. O salto inicial da carreira foi a aquisição realizada pelo Atlético de Madrid, em 2016, por 7 milhões de euros.

A passagem, contudo, não teve reflexo em campo. Em dois anos de vínculo com os espanhóis, o atacante não atuou pelo clube, sendo emprestado para Porto e Wolverhampton. Jota foi protagonista na campanha do acesso dos Wolves à Premier League, o que garantiu um contrato em definitivo ao jogador no ano seguinte. Foram mais duas temporadas como titular na equipe até ser transferido ao Liverpool, campeão inglês à época, por 45 milhões de libras.

Os Reds receberam o português de 23 anos em relação que não poderia ter sido mais vitoriosa. O atacante foi peça-chave de três títulos: a Premier League (2024–25), a Copa da Inglaterra (2021–22) e a Copa da Liga Inglesa (2021–22). Em números individuais, foram 182 partidas disputadas, com 65 gols e deu 26 assistências. Na seleção portuguesa, Jota esteve presente nos dois títulos de Nations League, sendo o último no mês passado. Ele marcou 14 vezes em 47 jogos pelas Quinas.

O irmão mais novo nasceu em 28 de abril de 2000. Na última temporada, André disputou 32 partidas pelo Penafiel, com dois gols e duas assistências. Ao longo da carreira, foram 143 jogos, 21 bolas na rede e quatro passes decisivos.

Com passagem pelas categorias de base do Porto, André defendeu ainda as camisas de Boavista, Famalicão e Gondomar, antes de se firmar no clube do segundo escalão nacional, onde estava prestes a iniciar sua terceira temporada — a última sob contrato, com término previsto para junho de 2026.

