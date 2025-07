#breaking

Devastating aftermath of Diogo Jota's Lamborghini crash: Burnt wreckage of the supercar left after the tragic accident that claimed the lives of the 28-year-old Liverpool footballer and his brother. pic.twitter.com/l3IYNvfXny — News Extra24 (@24NewsExtra) July 3, 2025

O acidente que matou o atacante português Diogo Jota, 28, na madrugada desta quinta-feira (3) ainda não teve a causa exata revelada, mas imagens após o acidente dão a dimensão da batida que vitimou o jogador do Liverpool e seu irmão, André Silva, 25, que joga no Penafiel, de Portugal. Vídeos que foram publicados por veículos espanhóis mostram o estado da Lamborghini dirigida pelo atleta, que saiu da pista e pegou fogo após a batida.

Em um primeiro vídeo postado inicialmente pelo jornal local "Diario de Castilla y León", é possível ver que o veículo que Jota e seu irmão estavam ficou completamente destruído e queimado às margens da Rodovia A-52, conhecida como Rodovia das Rías Baixas, na região de Zamora, noroeste da Espanha.

Nas imagens, as autoridades já haviam isolado a área, interditando a faixa do lado esquerdo da via, já que o carro se encontrava no canteiro central. Além disso, é possível ver que marcas de pneu fora deixadas por alguns metros no asfalto antes do veículo sair da pista.

Mais adiante, é possível notar que os guard-rails da via foram arrancados com a batida e o veículo é visto totalmente carbonizado, assim como a vegetação ao redor do carro. Não é possível identificar se os corpos puderam ser retirados do local do acidente.

Veículo em chamas

Mais tarde, outro vídeo que foi divulgado pelo diário "As", de Madri, mostra um carro pegando fogo na beira da estrada. Segundo o jornal, um caminhoneiro passou pelo local poucos minutos depois do acidente e gravou o veículo ainda em chamas.

Além das labaredas, é possível ver destroços espalhados pela pista, enquanto o carro se encontra no canteiro central da via. Até aqui, as autoridades apostam na possibilidade de um pneu estourado como principal causa do acidente, mas a perícia ainda confirmará a situação após uma análise mais cautelosa.

👉Local do acidente que vitimou o craque do Liverpool Diogo Jota e o irmão



O pneu da viatura, lamborghini terá rebentado durante uma ultrapassagem, o carro incendiou após despiste, matando ambos no local. pic.twitter.com/8rr1AACmRw — AJ Milionario (@ajmilionario) July 3, 2025

Onde foi o local do acidente de Diogo Jota

O acidente que matou Jota e seu irmão, André Silva, aconteceu no quilômetro 65, ao lado do município de Palacios de Sanábria, que fica a pouco mais de 250 km de uma das pontas iniciais da rodovia. Rías Baixas é uma região que compreende boa parte da região costeira da Espanha, na Galiza. Reúne desde a parte mais ao norte, em Corunha, e vai até o sul, em Vigo e Pontevedra.

Apesar do acidente, a via não demonstra nas imagens divulgadas por agências de notícias situações precárias. Entretanto, jornais espanhóis repercutiram que a localidade já foi motivo de queixas nas redes sociais por apresentar "manchas e pequenas rachaduras", como cita o Marca. Por isso, não há uma determinação exata sobre a causa do acidente. Veja mais detalhes sobre o local aqui.