Galvão Bueno projeta jogo de volta entre Flamengo e Internacional: ‘Muito forte’

Em partida em que dominou todo o primeiro tempo, o Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0 – gol de Bruno Henrique – no confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores de América. Galvão Bueno analisou a partida e projetou o jogo da volta.

Após a partida, o lendário narrador analisou o confronto, apontou um problema no time do Flamengo e projetou o jogo de volta.

- Flamengo e Internacional foi um jogo com muita intensidade. No primeiro tempo, só deu Flamengo!! Muita marcação, tomou todos os espaços e merecia um placar até maior!! Mas continua perdendo as chances que cria - analisou Galvão Bueno sobre Flamengo e Internacional

Bruno Henrique fez o gol, que veio de novo em jogada aérea. O segundo tempo foi outro jogo!! O Inter ocupou o meio-campo, teve muito mais posse de bola e correu atrás do empate, mas não criou o grande lance. Ficou por isso mesmo: 1 a 0 para o Fla!! Mas, jogando em casa, com sua grande torcida no Beira Rio, o Inter é muito forte!! Não tem nada definido - projetou o narrador sobre Flamengo e Internacional.

Galvão Bueno analisou Flamengo e Internacional (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo entre Flamengo e Internacional

O jogo começou como previsto. Flamengo tomando a iniciativa logo nos primeiros minutos. Inclusive com uma falta próximo à área do Internacional e um escanteio logo em seguida. O Colorado, porém, também mostrou suas armas. Aos 5, Aguirre lançou Alan Rodríguez na área. O uruguaio tocou para trás, mas a defesa afastou. Era o que parecia ser spoiler do que seria o resto da partida. Lá e cá.

Só que ficou mais no lá, com o Rubro-Negro tendo mais posse de bola e domínio absoluto, mesmo que enfrentando dificuldades para passar pela bem postada defesa alvirrubra. Até que, aos 12, em jogada pela direita, Luiz Araújo percebeu o espaço e, da entrada da área, bateu seco. Rochet fez grande defesa. O time de Filipe Luís seguiu trocando passes e batendo de frente com a defesa gaúcha.

Em determinado momento, a equipe carioca teve uma série de cinco laterais ao lado da área adversária. Até que, aos 28, em cobrança de escanteio, Bruno Henrique subiu sozinho e cabeceou. Gol do Flamengo! 1 a 0. O Inter tentou responder aos 31. Em jogada que começou pela esquerda, a bola chegou a Aguirre, que avançou pela ponta direita e cruzou rasteiro para Ricardo Mathias, mas defesa afastou.

Um minuto depois, o Fla chegou de novo. Em cruzamento pela esquerda, Samuel Lino lançou na cabeça de Plata, mas Rochet ficou com a redonda. O Flamengo seguiu pressionando. Aos 38, fez linha de passe na área colorada. Quando Samuel Lino tentou o gol, Thiago Maia salvou. Aos 41, foi a vez de Bruno Henrique tentar mais uma vez, batendo rasteiro da entrada da área. Era a oitava finalização carioca, que acumulava 72% de posse de bola.

O duelo voltou com o Internacional um pouco mais avançado na marcação, conseguindo forçar erros do Flamengo e ficando mais com a bola nos pés. Ganhou até três escanteio e fez duas boas jogadas de linha de fundo em 15 minutos. Ainda assim, esse domínio não resultava em efetividade, com erros no passe final. Nas vezes em que conseguiu ir à frente, o Rubro-Negro esbarava na defesa alvirrubra.

O time carioca só foi chegar com algum perigo aos 25. Em boa triangulação, Bruno Henrique bateu por cima. Quatro minutos depois, a equipe de Filipe Luís voltou a ameaçar. Em cruzamento da esquerda, Rochet foi obrigado a afastar a bola com um soco. A partida perdeu intensidade, ficando um pouco mais truncada, até um pouco feia, e concentrada entre as áreas. Inclusive com o primeiro amarelo aparecendo aos 38.

Faltando dois minutos para acabar o tempo normal, o Rubro-Negro fez boa troca de passes e, após a bola escapar de Cebolinha, Luiz Araújo pegou a sobra dentro da área e emendou de canhota. Rochet, outra vez, faz grande defesa, evitando o segundo gol carioca. A resposta alvirrubra veio aos 47, quando a redonda chegou para Vitinho no lado esquerdo da área, limpou para dentro e bateu nas mãos de Rossi. O Inter ainda tentou em ataque no minuto final, mas parou na defesa carioca.