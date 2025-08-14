Jornalistas debatem Neymar ou jogador do Flamengo na Seleção: ‘Por que não?’

O Flamengo venceu o Internacional, nesta quarta-feira (14), por 1 a 0 no Maracanã. Mais uma vez, Samuel Lino foi destaque do Rubro-Negro, e gerou um debate entre uma possível convocação de Neymar ou o 11 do Flamengo.

continua após a publicidade

Na live da 'UOL Esporte', os jornalistas tiveram um debate interessante sobre a próxima convocação de Ancelotti: Neymar ou Samuel Lino? Juca Kfouri começou defendendo a ida do jogador do Flamengo.

➡️Paulo Nunes surpreende ao apontar jogador do Flamengo visto por Ancelotti

- Eu convocaria o Lino. Ele não tem o peso que o Neymar tem, mas a gente sabe que história não necessariamente entra em campo. O Lino tem feito pelo menos 45 minutos espetaculares. É um jogador desequilibrante. Eu não teria dúvida - Kfouri sobre Neymar ou o craque do Flamengo

continua após a publicidade

- Depende de como o Ancelotti vai lidar com o Neymar. O ideal seria que o Neymar voltasse à seleção mais em forma. Não adianta, o Brasil vai precisar dele, ele é muito diferente. Então, já vai agora ele e o Lino. Por que não os dois? - disparou Paulo Massini sobre Neymar e Flamengo.

Neymar ou Flamengo? Craque do Peixe acumula 5 partidas seguidas jogando por 90 minutos pelo Santos. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Temporada de Neymar e de Samuel Lino, do Flamengo

Desde que voltou para o Santos, Neymar entrou em campo 18 vezes. O craque marcou seis gols até aqui e tem condicionado melhor seu físico. A melhor partida de Neymar foi contra o Flamengo, em que decidiu a partida com um gol no final da partida. 1 a 0 na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Samuel Lino, do Flamengo, ou Neymar? O craque do Flamengo entrou em campo cinco vezes desde que chegou do Atlético de Madrid. Até aqui, ele não marcou gols, mas já deu uma assistência na medida para Léo Pereira marcar de cabeça contra o Mirassol.