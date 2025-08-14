Jornalistas debatem Neymar ou jogador do Flamengo na Seleção: ‘Por que não?’
Craque rubro-negro tem se destacado na volta ao Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo venceu o Internacional, nesta quarta-feira (14), por 1 a 0 no Maracanã. Mais uma vez, Samuel Lino foi destaque do Rubro-Negro, e gerou um debate entre uma possível convocação de Neymar ou o 11 do Flamengo.
Paulo Nunes surpreende ao apontar jogador do Flamengo visto por Ancelotti
Fora de Campo
Casagrande manda recado ao Flamengo e projeta jogo de volta: ‘Improvável’
Fora de Campo
Galvão Bueno projeta jogo de volta entre Flamengo e Internacional: ‘Muito forte’
Fora de Campo
Na live da 'UOL Esporte', os jornalistas tiveram um debate interessante sobre a próxima convocação de Ancelotti: Neymar ou Samuel Lino? Juca Kfouri começou defendendo a ida do jogador do Flamengo.
➡️Paulo Nunes surpreende ao apontar jogador do Flamengo visto por Ancelotti
- Eu convocaria o Lino. Ele não tem o peso que o Neymar tem, mas a gente sabe que história não necessariamente entra em campo. O Lino tem feito pelo menos 45 minutos espetaculares. É um jogador desequilibrante. Eu não teria dúvida - Kfouri sobre Neymar ou o craque do Flamengo
- Depende de como o Ancelotti vai lidar com o Neymar. O ideal seria que o Neymar voltasse à seleção mais em forma. Não adianta, o Brasil vai precisar dele, ele é muito diferente. Então, já vai agora ele e o Lino. Por que não os dois? - disparou Paulo Massini sobre Neymar e Flamengo.
Temporada de Neymar e de Samuel Lino, do Flamengo
Desde que voltou para o Santos, Neymar entrou em campo 18 vezes. O craque marcou seis gols até aqui e tem condicionado melhor seu físico. A melhor partida de Neymar foi contra o Flamengo, em que decidiu a partida com um gol no final da partida. 1 a 0 na Vila Belmiro.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Samuel Lino, do Flamengo, ou Neymar? O craque do Flamengo entrou em campo cinco vezes desde que chegou do Atlético de Madrid. Até aqui, ele não marcou gols, mas já deu uma assistência na medida para Léo Pereira marcar de cabeça contra o Mirassol.
- Matéria
- Mais Notícias