A tão aguardada partida oficial da NFL entre Chiefs e Chargers em solo brasileiro já tem suas atrações musicais confirmadas. A cantora colombiana Karol G será a headliner do show de intervalo do NFL São Paulo Game 2025, marcado para o dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. A brasileira Ana Castela, fenômeno do "agronejo", entoará o Hino Nacional Brasileiro.

Reconhecida mundialmente como um dos maiores nomes do reggaeton e da música latina, Karol G trará seu repertório de sucessos globais como “Tusa”, “Provenza” e “Bichota” para incendiar o intervalo do jogo histórico entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

Já o aclamado saxofonista e compositor norte-americano Kamasi Washington ficará encarregado da performance do Hino Nacional dos Estados Unidos, levando sua sonoridade sofisticada e emocional para um dos momentos mais simbólicos da partida.

NFL: comercial no intervalo do Super Bowl custa valor milionário

A NBCUniversal, responsável pela transmissão da NFL nos Estados Unidos, está negociando cotas comerciais que chegam a US$ 8 milhões por 30 segundos de exibição. A informação foi divulgada pelo site especializado Adweek.

No início das negociações, as inserções eram oferecidas por aproximadamente US$ 7 milhões, mas a procura superou as expectativas e esgotou rapidamente os espaços disponíveis. Com isso, a emissora passou a priorizar anunciantes dispostos a investir não apenas no jogo, mas também em outras grandes transmissões de seu portfólio, como as Olimpíadas de Inverno e a NBA.

Essa política comercial não é inédita. Durante o Super Bowl 59, a Fox adotou estratégia semelhante: iniciou a venda com valores menores e, após a alta demanda, reajustou para US$ 8 milhões, atingindo receita recorde de cerca de US$ 800 milhões em publicidade.