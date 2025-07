Messi presta homenagem a Diogo Jota após morte do atacante: ‘QEPD’

Uma notícia devastadora chocou o mundo do futebol na manhã desta quinta-feira (3). Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro na Espanha. Ícone do futebol mundial, Lionel Messi deixou a mensagem "que en paz descanse", em referência ao jogador português nas redes sociais.

A tragédia ocorreu apenas 11 dias após o casamento de Diogo Jota com Rute Cardoso, realizado no dia 22 de junho. O casal tinha três filhos: Denis (nascido em 2021), Duarte (2023) e uma filha nascida em 2024, cujo nome não foi divulgado. Imagens do casamento compartilhadas recentemente mostravam a família reunida em clima de celebração.

Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o automóvel pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil. Veja imagens do acidente.

Ainda nesta manhã, Lionel Messi postou uma homenagem ao jogador no story do seu Instagram. Veja abaixo.

Messi defende atualmente o Inter Miami (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Carreira do jogador ⚽

Nascido em 1996, Diogo Jota caminhou pela primeira vez no futebol profissional pelo Paços de Ferreira, equipe do segundo escalão português. O salto inicial da carreira foi a aquisição realizada pelo Atlético de Madrid, em 2016, por 7 milhões de euros.

A passagem, contudo, não teve reflexo em campo. Em dois anos de vínculo com os espanhóis, o atacante não atuou pelo clube, sendo emprestado para Porto e Wolverhampton. Jota foi protagonista na campanha do acesso dos Wolves à Premier League, o que garantiu um contrato em definitivo ao jogador no ano seguinte. Foram mais duas temporadas como titular na equipe até ser transferido ao Liverpool, campeão inglês à época, por 45 milhões de libras.

Os Reds receberam o português de 23 anos em relação que não poderia ter sido mais vitoriosa. O atacante foi peça-chave de três títulos: a Premier League (2024–25), a Copa da Inglaterra (2021–22) e a Copa da Liga Inglesa (2021–22). Em números individuais, foram 182 partidas disputadas, com 65 gols e deu 26 assistências.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota esteve presente nos dois títulos de Nations League, sendo o último no mês passado. Ele marcou 14 vezes em 47 jogos pelas Quinas.