Nadal se solidariza com morte de Diogo Jota, e Wimbledon autoriza homenagens

O mundo do tênis também se solidarizou com as trágicas mortes de Diogo Jota, de 28 anos, e de seu irmão, André, de 25, nesta quinta-feira. Um dos maiores tenistas da história, o espanhol Rafael Nadal se solidarizou com a tragédia. Wimbledon, o mais tradicional dos torneios da modalidade, autorizou a quebra do restrito código de uniforme com a utilização de fitas nas mangas das camisas.



" Que notícia tão triste e dolorosa.

Todo meu carinho, meu afeto e meu apoio para sua mulher, seus filhos, seus familiares e seus amigos neste momento tão difícil.

Descansem em paz, Diogo Jota e André", escreveu Rafael Nadal, nas redes sociais, ao compartilhar uma foto do Liverpool com a imagem de Diogo Jota.





O duplista português Francisco Cabral soube das mortes a caminho de sua partida no torneio inglês.



- Não o conhecia pessoalmente, mas tenho um amigo que o conhecia, ele era um grande cara - disse Cabral.



Número 1 de Portugal nas simples e 37 do mundo, Nuno Borges também compartilhou, nos stories, uma imagem de Diogo Jota.



Quem era Diogo Jota

Diogo era jogador do Liverpool e da seleção de Portugal, e gozava de férias em Zamora, na Espanha, após o título da Nations League com a Seleção das Quinas. O Lance! resume um pouco da trajetória do atleta, interrompida de maneira precoce e trágica.

Primeiros passos ⚽

Quando jovem, Jota fazia parte das categorias de base do Gondomar, de Portugal, e em 2013, transferiu-se para o Paços de Ferreira, clube tradicional do país lusitano. Sua estreia como profissional aconteceu ainda aos 17 anos, no dia 19 de outubro de 2014, quando entrou na segunda etapa do duelo com o Atlético Riachense e deixou sua marca na goleada por 9 a 0, pela Taça de Portugal. Na mesma temporada, recebeu oportunidades ao longo do Campeonato Português, e em 2015/16, foi integrado de maneira definitiva à categoria principal.

Voos internacionais ✈️

O bom desempenho despertou o interesse de clubes do alto escalão europeu, e o Atlético de Madrid venceu a corrida, pagando 7 milhões de euros pelo futebol de Diogo. Porém, Simeone optou por emprestá-lo para maior rodagem, cedendo o jogador de maneira temporária a Porto e Wolverhampton.

Jota encontrou-se no Molineux. Na temporada 2017/18, anotou 18 gols e concedeu aos companheiros cinco passes para tentos em 46 jogos. O desempenho fez com que um desejo de compra surgisse na diretoria, e o Atleti não se opôs à venda, embolsando o dobro do que pagou dois anos antes.

Com moral na Inglaterra, Jota fez parte de um Wolverhampton repleto de compatriotas, como Rúben Neves, João Moutinho e Rui Patrício, e somou 44 gols com a camisa dos Wolves, sendo crucial em campanhas positivas de Premier League e chegando até às quartas de final da Europa League. As trajetórias justificavam um salto de carreira, e assim aconteceu: adaptado à Premier League, chegou ao Liverpool por 44 milhões de euros para brigar por posição com nomes como Salah, Mané e Roberto Firmino.

