O Instituto Médico Legal da Espanha (IML) identificou e liberou os corpos dos irmãos Diogo Jota, 28, e André Silva, 25, jogadores que morreram em um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (3) na região de Zamora, na Espanha. As autoridades espanholas identificaram as identidades após exames de DNA e a família agora aguarda a autorização para o transporte para Portugal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Familiares de Jota e André acompanharam a atuação da polícia científica da Espanha na província de Benavente, onde aconteceu o acidente que tirou a vida dos atacantes. Além dos exames de DNA, documentos encontrados dentro do carro e a matrícula do veículo foram fundamentais para confirmar a identidade dos dois, ainda no local do acidente.

continua após a publicidade

Ainda não há confirmação de onde e quando acontecerá o velório de Diogo Jota e André Silva. Os irmãos atuavam como atacantes, o primeiro pelo Liverpool, da Inglaterra, e o segundo pelo Penafiel, de Portugal. Os dois viajavam de carro pela rodovia A-52, conhecida como Rodovia das Rías Baixas, na Espanha, quando o veículo saiu da pista e colidiu com os canteiro central da vida, causando uma explosão.

Segundo as autoridades, as primeiras informações indicam que houve um estouro no pneu do carro, uma Lamborghini de modelo ainda não confirmado, e que teria causado a perda de controle na direção. Jota e André viajam rumo a Santander, na costa norte da Espanha, para pegar um barco e partirem para Portsmouth, na Inglaterra. De lá, iriam para Liverpool, onde o jogador do clube inglês se reapresentaria após as férias.

continua após a publicidade

Carro de Diogo Jota pegou fogo após acidente em rodovia na Espanha (Foto: Reprodução/X)

Jota pegou estrada após recomendação médica

O acidente que matou os jogadores portugueses Diogo Jota e André Silva aconteceu no trajeto após o atacante do Liverpool ser "obrigado" a se transportar de carro, ao invés de um avião. O atleta recebeu uma recomendação médica após realizar um procedimento cirúrgico no pulmão e precisou alterar o percurso.

Após realizar um procedimento no pulmão, os médicos que cuidaram do atacante português recomendaram que ele não andasse de avião para evitar qualquer problema de saúde. A preocupação era que a pressão exercida ao voar em grandes altitudes prejudicasse Jota no processo pós-operatório.

Segundo informações da CNN Portugal, destino da dupla era justamente o fim da estrada, chamada também de A-52, que fica na região de Benavente, no interior espanhol. Os irmãos descansariam na cidade e depois seguiriam a bordo de uma Lamborghini até Santander, cidade costeira ao norte da Espanha, onde pegariam um barco para a Inglaterra. A esposa do jogador, Rute Cardoso, confirmou que Jota e André definiram o caminho de barco até Portsmouth, no sul da Inglaterra.