Todos os jogos desta quinta e sexta-feira da UEFA Women's EURO (Eurocopa feminina) cumprirão um minuto de silêncio em memória de Diogo Jota e do seu irmão André Silva. Ambos faleceram em um acidente de carro nesta quinta-feira (3), na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem. Um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista e pegar fogo.

- Há apenas três semanas, tive a honra de entregar uma medalha a Diogo Jota após a final da UEFA Nations League – um momento de alegria, orgulho e celebração que ficará para sempre gravado na memória com tristeza. A sua paixão, energia e espírito em campo inspiravam todos os que o rodeavam. É devastador pensar que uma vida tão cheia de alegria e potencial tenha sido levada demasiado cedo. Descansa em paz, querido Diogo. Não serás esquecido - lamentou o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin.

Espanha x Portugal terá 1 minuto de silêncio para Diogo Jota e André na Eurocopa Feminina 2025 (Foto: Uefa/Divulgação)

Legado e carreira de Diogo Jota

Nascido em 1996, Diogo Jota caminhou pela primeira vez no futebol profissional pelo Paços de Ferreira, equipe do segundo escalão português. O salto inicial da carreira foi a aquisição realizada pelo Atlético de Madrid, em 2016, por 7 milhões de euros.

A passagem, contudo, não teve reflexo em campo. Em dois anos de vínculo com os espanhóis, o atacante não atuou pelo clube, sendo emprestado para Porto e Wolverhampton. Jota foi protagonista na campanha do acesso dos Wolves à Premier League, o que garantiu um contrato em definitivo ao jogador no ano seguinte. Foram mais duas temporadas como titular na equipe até ser transferido ao Liverpool, campeão inglês à época, por 45 milhões de libras.

Os Reds receberam o português de 23 anos em relação que não poderia ter sido mais vitoriosa. O atacante foi peça-chave de três títulos: a Premier League (2024–25), a Copa da Inglaterra (2021–22) e a Copa da Liga Inglesa (2021–22). Em números individuais, foram 182 partidas disputadas, com 65 gols e deu 26 assistências.

Na seleção portuguesa, Jota esteve presente nos dois títulos de Nations League, sendo o último no mês passado. Ele marcou 14 vezes em 47 jogos pelas Quinas.