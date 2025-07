A morte de Diogo Jota, jogador do Liverpool e da seleção de Portugal, abalou o mundo do futebol nesta quinta-feira (3). O atacante de 28 anos faleceu após um acidente de carro em Zamora, na Espanha, assim como seu irmão, André Silva, que atuava pelo Penafiel.

Diogo encaminhava-se para sua sexta temporada com a camisa dos Reds, onde fez história e era querido por comissões e torcedores. Através das redes sociais, ex-companheiros do eterno camisa 20 manifestaram-se com mensagens tocantes e de condolências aos familiares.

👀 Veja algumas das reações de ex-companheiros de Diogo Jota no Liverpool

Tradução: "Não existem palavras de consolo para tanta dor. Sempre lembrarei de você com seu sorriso, como um bom companheiro dentro e fora do campo. Envio toda minha força à família, e sei que de onde estiver, estará com eles, em especial sua família e seus três filhos."

<em>Tradução: "Notícias devastadoras, que Diogo e André descansem em paz. Orações e amor para sua família."</em>

Companheiro de Jota pela seleção portuguesa, Bruno Fernandes também escreveu uma mensagem ao amigo. Juntos, os dois conquistaram dois troféus de Nations League, em 2019 e 2025, e disputaram as Eurocopas de 2020 e 2024.

Mensagem de Bruno Fernandes a Diogo Jota (Foto: Reprodução)

🔴 A trajetória de Diogo Jota pelo Liverpool

Diogo chegou ao clube em 2020/21, temporada marcada por não ter torcedores nos estádios devido à pandemia de Covid-19. Sua estreia aconteceu diante do Arsenal, pela Premier League, onde marcou também seu primeiro gol pelos Reds.

Ao longo dos anos, o atacante batalhou contra uma sequência de lesões que o tiraram de ação por diversas vezes. Em 2022, inclusive, uma contusão na panturrilha sofrida em clássico diante do Manchester City o impediu de disputar a Copa do Mundo pela seleção de Portugal.

Em 2024/25, Jota fez o primeiro gol da era do técnico Arne Slot, em vitória sobre o Ipswich Town por 2 a 0. Seu último jogo aconteceu na festa do título da Premier League - o primeiro de sua carreira -, quando entrou na reta final do confronto com o Crystal Palace.