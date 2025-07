O atacante do Liverpool e seleção portuguesa, Diogo Jota, morreu em um acidente de carro na província de Zamora, no noroeste da Espanha, na madrugada desta quinta-feira (3). A região é cortada pela rodovia A-52, conhecida como Rodovia das Rías Baixas, que se estende por mais e 270 km entre Vigo, cidade costeira no país, até a região de Benavente, no interior espanhol. A pista margeia a fronteira com Portual por toda sua extensão.

O acidente que matou Jota e seu irmão, André Silva, aconteceu no quilômetro 65, ao lado do município de Palacios de Sanábria, que fica a pouco mais de 250 km de uma das pontas iniciais da rodovia. Rías Baixas é uma região que compreende boa parte da região costeira da Espanha, na Galiza. Reúne desde a parte mais ao norte, em Corunha, e vai até o sul, em Vigo e Pontevedra.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades espanholas, Jota teria perdido controle do carro e avançado contra os guard-rails na lateral da estrada. A suspeita é que um dos pneus estourou durante uma ultrapassagem. A Rodovia das Rías Baixas é composta por duas pistas duplidas, uma em cada sentido, e cercada de uma mata baixa, que fica seca nesta época do ano.

Apesar do acidente, a via não demonstra nas imagens divulgadas por agências de notícias situações precárias. Entretanto, jornais espanhóis repercutiram que a localidade já foi motivo de queixas nas redes sociais por apresentar "manchas e pequenas rachaduras", como cita o Marca. Por isso, não há uma determinação exata sobre a causa do acidente.

Por ser duplicada nos dois sentidos, a via demonstra boa visibilidade. De acordo com sites especializados em meteorologia checados pela reportagem do Lance!, não chovia na região na madrugada de quinta-feira, momento que aconteceu o acidente.

Veja região onde aconteceu o acidente de Diogo Jota

Carreira de Diogo Jota ⚽

Nascido em 1996, Diogo Jota caminhou pela primeira vez no futebol profissional pelo Paços de Ferreira, equipe do segundo escalão português. O salto inicial da carreira foi a aquisição realizada pelo Atlético de Madrid, em 2016, por 7 milhões de euros.

A passagem, contudo, não teve reflexo em campo. Em dois anos de vínculo com os espanhóis, o atacante não atuou pelo clube, sendo emprestado para Porto e Wolverhampton. Jota foi protagonista na campanha do acesso dos Wolves à Premier League, o que garantiu um contrato em definitivo ao jogador no ano seguinte. Foram mais duas temporadas como titular na equipe até ser transferido ao Liverpool, campeão inglês à época, por 45 milhões de libras.

Os Reds receberam o português de 23 anos em relação que não poderia ter sido mais vitoriosa. O atacante foi peça-chave de três títulos: a Premier League (2024–25), a Copa da Inglaterra (2021–22) e a Copa da Liga Inglesa (2021–22). Em números individuais, foram 182 partidas disputadas, com 65 gols e deu 26 assistências.

Na seleção portuguesa, Jota esteve presente nos dois títulos de Nations League, sendo o último no mês passado. Ele marcou 14 vezes em 47 jogos pelas Quinas.