A "trágica notícia" do falecimento de Diogo Jota e seu irmão, André Silva, abalaram o mundo do futebol. O jornalista português Óscar Cordeiro, da CNN Portugal, deu um emocionante relato ao vivo, mencionando uma promessa do jogador em sua última entrevista com o repórter e momento marcantes do atleta com a família. Leia o relato;

➡️ Diogo ‘Jota’ não era o nome real do jogador; entenda o apelido

- É uma tragédia, hoje não há como dizer "bom dia". Nesta temporada eu acompanhei de perto a Premier e tive o prazer de falar várias vezes com o Diogo Jota. Na festa do Liverpool campeão a imagem que mais fica na minha memória, que eu até contei para a minha esposa quando cheguei em casa, é ele abraçado com sua família, muito mais do que os gols, entrevistas. Os filhos e a esposa correndo para abraçá-lo... - se emocionou.

- A última entrevista que o Diogo me deu foi após o título inglês. Ele deixou um recado para Portugal, prometendo que ganharia a Liga das Nações, e ele acertou - completou.

Assista ao relato

Detalhes do acidente

Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro nesta quinta-feira (3) na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o automóvel pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil.

Carro de Diogo Jota pegou fogo após acidente em rodovia na Espanha (Foto: Reprodução/X)

A tragédia ocorre apenas 10 dias após o casamento de Diogo Jota com Rute Cardoso, realizado no dia 22 de junho. O casal tinha três filhos: Denis (nascido em 2021), Duarte (2023) e uma filha nascida em 2024, cujo nome não foi divulgado. Imagens do casamento compartilhadas recentemente mostravam a família reunida em clima de celebração.

