Liverpool se manifesta após falecimento de Diogo Jota

Diogo Jota, atacante do Liverpool, faleceu nesta quinta-feira (3), aos 28 anos. Em acidente ocorrido na madrugada, o atleta acidentou-se junto ao seu irmão, André, que também não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

continua após a publicidade

A notícia foi publicada primeiro pelos veículos espanhóis. Horas depois, a diretoria dos Reds manifestou-se pela primeira vez para prestar condolências à família do jogador, que estava prestes a iniciar sua sexta temporada em Merseyside.

"O Liverpool está devastado com o falecimento trágico de Diogo Jota. O clube foi informado que o jogador de 28 anos morreu após um acidente de trânsito na Espanha junto ao seu irmão, André. O Liverpool não fará mais comentários nesse momento e solicita que a privacidade da família, amigos e companheiros de Diogo e André e do staff do clube seja respeitada, pois estão tentando recuperar-se de uma perda inimaginável. Continuaremos a estar com eles em grande suporte."

continua após a publicidade

➡️Diogo Jota se casou há 11 dias e fez homenagem para a esposa horas antes de morrer

Diogo Jota, do Liverpool, faleceu aos 28 anos (Foto: Reprodução redes sociais)

A trajetória de Diogo Jota pelo Liverpool

Diogo chegou ao clube em 2020/21, temporada marcada por não ter torcedores nos estádios devido à pandemia de Covid-19. Sua estreia aconteceu diante do Arsenal, pela Premier League, onde marcou também seu primeiro gol pelos Reds.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao longo dos anos, o atacante batalhou contra uma sequência de lesões que o tiraram de ação por diversas vezes. Em 2022, inclusive, uma contusão na panturrilha sofrida em clássico diante do Manchester City o impediu de disputar a Copa do Mundo pela seleção de Portugal.

continua após a publicidade

Em 2024/25, Jota fez o primeiro gol da era do técnico Arne Slot, em vitória sobre o Ipswich Town por 2 a 0. Seu último jogo aconteceu na festa do título da Premier League - o primeiro de sua carreira -, quando entrou na reta final do confronto com o Crystal Palace.