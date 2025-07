CBF lamenta morte de Diogo Jota, do Liverpool

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamentou a morte do atacante Diogo Jota, do Liverpool, nesta quinta-feira (3). A entidade também se pronunciou sobre o falecimento de André Silva, irmão do atleta dos Reds, que estava no trágico acidente de carro, na Espanha.

- A CBF lamenta profundamente o acidente de automóvel ocorrido na Espanha nas primeiras horas desta quinta-feira (3), que tirou a vida dos jogadores Diogo Jota e André Silva. Neste momento de muita tristeza e dor, a entidade presta solidariedade aos familiares e amigos dos atletas, aos seus respectivos clubes e às federações de Portugal e Inglaterra.

Presidente da CBF, Samir Xaud se comoveu com a tragédia que vitimou os dois irmãos e jogadores de futebol. O mandatário afirmou que o mundo do esporte está de luto e se solidarizou com familiares e amigos de Diogo Jota e André Silva.

- Estamos todos consternados. Uma tragédia que nos comove profundamente. Manifesto aqui o nosso pesar aos familiares e amigos dos atletas, aos clubes, aos nossos amigos das federações portuguesa e inglesa. O futebol mundial está de luto.

Carreira de Diogo Jota ⚽

Nascido em 1996, Diogo Jota caminhou pela primeira vez no futebol profissional pelo Paços de Ferreira, equipe do segundo escalão português. O salto inicial da carreira foi a aquisição realizada pelo Atlético de Madrid, em 2016, por 7 milhões de euros.

A passagem, contudo, não teve reflexo em campo. Em dois anos de vínculo com os espanhóis, o atacante não atuou pelo clube, sendo emprestado para Porto e Wolverhampton. Jota foi protagonista na campanha do acesso dos Wolves à Premier League, o que garantiu um contrato em definitivo ao jogador no ano seguinte. Foram mais duas temporadas como titular na equipe até ser transferido ao Liverpool, campeão inglês à época, por 45 milhões de libras.

Os Reds receberam o português de 23 anos em relação que não poderia ter sido mais vitoriosa. O atacante foi peça-chave de três títulos: a Premier League (2024–25), a Copa da Inglaterra (2021–22) e a Copa da Liga Inglesa (2021–22). Em números individuais, foram 182 partidas disputadas, com 65 gols e deu 26 assistências.

Na seleção portuguesa, Jota esteve presente nos dois títulos de Nations League, sendo o último no mês passado. Ele marcou 14 vezes em 47 jogos pelas Quinas.

