Vitor Sérgio se manifesta sobre decisão de Jorge Iggor sobre saída para GE TV

O jornalista Vitor Sérgio Rodrigues se manifestou depois da ida de Jorge Iggor para a GE TV. Eles trabalhavam juntos na TNT Sports há muitos anos, e também dividiram o ambiente de trabalho no Esporte Interativo.

A notícia da ida de Jorge Iggor para o novo projeto da Globo foi dada nesta quarta-feira (13). Ele deve ser um dos principais nomes entre os narradores da GE TV.

Na noite de ontem, seu companheiro de tantos anos, Vitor Sérgio Rodrigues, se manifestou sobre a decisão de Jorge Iggor de ir para a GE TV.

- Irmão, imagino que você não lembre, mas nesse momento eu te disse uma frase: "O que é do homem, o bicho não come" Porque ninguém no mundo merecia mais narrar aquele Inter 4 X 3 Barcelona do que você. Quiseram os Deuses do Futebol que sua trajetória no Esporte Interativo / TNT Sports tivesse esse encerramento épico. E que estivéssemos juntos, dividindo esse momento - Começou VSR

- É lógico que não ter o convívio diário com você na redação vai doer. Mas estou 100% fechado com sua decisão, sabendo que é algo que você considera melhor para a nossa família! E desejar sucesso é desnecessário, pois ele é inegociável na sua vida. Arrebenta, Jorge Iggor - Concluiu sobre a ida de Jorge Iggor para a GE TV.

Vitor Sérgio Rodrigues (Foto: Reprodução TNT Sports)

Veja publicação de VSR

O que é a GE TV, novo canal da Globo que levou Jorge Iggor e Mariana Spinelli?

A quarta-feira (13) começou agitada nos bastidores do jornalismo esportivo brasileiro. Veterano da narração na TNT Sports, Jorge Iggor deixou o canal para se juntar à GE TV. O mesmo movimento foi feito pela apresentadora Mariana Spinelli, um dos principais nomes da ESPN nos últimos anos. Mas afinal, o que é a GE TV?

A GE TV é um projeto da Globo no meio digital para competir diretamente com a CazéTV no YouTube. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do portal "F5", a empreitada utilizará o canal já existente do Globo Esporte na plataforma e será lançado ainda em 2025. A data de estreia ainda não foi divulgada.

O novo canal adotará formato semelhante ao utilizado pelo streamer Casimiro Miguel oferecendo programas de debate, transmissões ao vivo e conteúdo com linguagem mais informal para atrair o público jovem. A iniciativa busca conquistar uma fatia do mercado digital esportivo que tem crescido significativamente nos últimos anos.

Além de Jorge Iggor e Mariana Spinelli, o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, é um dos nomes considerados para liderar o projeto. Ex-Desimpedidos, o apresentador tem experiência com transmissões ao vivo no YouTube e também comanda o programa "Panela SporTV".