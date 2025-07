Falecido em um trágico acidente de carro, na madrugada desta quinta-feira (03), no horário local da Espanha, Diogo Jota deixou um legado com a camisa 20 do Liverpool. A notícia se espalhou rapidamente entre os torcedores do Liverpool, clube onde atuava, que fazem um pedido coletivo nas redes sociais para que o número do jogador seja aposentado.

A representatividade da camisa 20 de Diogo Jota

Entre muitos dez, noves, onzes e setes, Diogo Jota escolheu marcar sua história no futebol com a camisa 20. O atacante se juntou o Liverpool no ano de 2020 e quatro anos depois, na temporada 2024/2025, se fez importante na conquista do 20º título do Liverpool da primeira divisão da Inglaterra, com Arne Slot.

Além do simbólico 20º título de campeão inglês, pelo clube, Jota também conquistou uma copa da Inglaterra (2022), duas taças da liga (2022 e 2024).

Na seleção desde as categorias de base, por Portugal, Diogo foi bi-campeão da Nations League, nos anos de 2019 e 2025. Ambos ao lado do seu amigo Cristiano Ronaldo.

Além do Liverpool, na Inglaterra, Diogo Jota também foi campeão da Championship (2ª divisão inglesa), pelo Wolverhampton.

Torcedores pedem que número de Diogo Jota no Liverpool seja aposentado

Tradução: Se juntou a nós (Liverpool) em 2020. Usou a 20 (camisa). Venceu o 20º (título do Liverpool de campeão inglês). O número 20 é para sempre seu, Diogo.

Tradução: Usou o número 20, no ano que ganhamos a 20ª taça. Aposentem o número 20.

Tradução: Retirem o número 20.

Como um clube aposenta uma camisa?

Não existe uma regra, mas há raras circunstâncias que justificam essa homenagem significativa. Os números são aposentados para homenagear jogadores que teve impacto excepcional no clube, como a 10 de Diego Maradona no Napoli.

A aposentadoria de um número reflete geralmente o desejo dos torcedores, que veem o jogador como um ídolo digno de tamanha honraria. A pressão popular pode influenciar a decisão do clube.

Impacto em Liverpool 🔴

Querido por Jürgen Klopp, Jota rapidamente ganhou espaço, e seu primeiro gol foi em seu passo inicial na Premier League com a camisa dos Reds, em clássico diante do Arsenal. Logo depois, marcou o 10.000° tento da história do Liverpool, diante do Midtjylland, pela Champions. Porém, uma lesão na perna o deixou fora de ação por três meses, perdendo espaço na corrida pela titularidade

A contusão foi a primeira de algumas nas temporadas seguintes, algo que o prejudicou fortemente em ter uma sequência na equipe. Em 2022, uma ruptura do músculo da panturrilha, no mês de outubro, diante do Manchester City, o impediu de jogar a Copa do Mundo por Portugal. Retornando em fevereiro, findou dois meses depois um jejum de mais de um ano sem marcar, balançando as redes diante do Leeds United.

Apesar de tudo, faltava um título para além das copas nacionais. E ele veio sob o comando de Arne Slot. O atacante abriu a era do holandês, marcando na abertura da Premier League contra o Ipswich Town. Cada vez mais adaptado como centroavante, brigou por posição com Darwin Núñez e com as lesões, registrando apenas nove gols. Ainda assim, participou da festa na última rodada, quando entrou diante do Crystal Palace. Sem saber que assim seria, festejou pela última vez com a camisa vermelha, cantando "You'll Never Walk Alone" junto à afição a plenos pulmões.