Neymar presta homenagem a Diogo Jota após morte do atacante

Uma notícia devastadora chocou o mundo do futebol na manhã desta quinta-feira (3). Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro nesta na província de Zamora, no noroeste da Espanha. Ídolo do futebol brasileiro, Neymar prestou uma homenagem ao atacante e seu irmão nas redes sociais.

Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o automóvel pegou fogo, de acordo com informações da Guarda Civil.

Diogo Jota se casou há 11 dias e fez homenagem para a esposa horas antes de morrer

A tragédia ocorre apenas 10 dias após o casamento de Diogo Jota com Rute Cardoso, realizado no dia 22 de junho. O casal tinha três filhos: Denis (nascido em 2021), Duarte (2023) e uma filha nascida em 2024, cujo nome não foi divulgado. Imagens do casamento compartilhadas recentemente mostravam a família reunida em clima de celebração.

Ainda nesta manhã, o craque do Santos Neymar Júnior postou um story, no Instagram, homenageando Diogo Jota e seu irmão André Silva. Veja abaixo.

Neymar em campo pelo Santos (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja homenagem de Neymar a Diogo Jota, morto em acidente de carro

Quem era Diogo Jota, atacante do Liverpool e de Portugal que faleceu aos 28 anos?

O noticiário esportivo acordou um pouco mais triste nesta quinta-feira (3) com as informações do falecimento de Diogo Jota. O atacante morreu aos 28 anos, vítima de um acidente de carro junto ao seu irmão, André, de 25, que também foi a óbito.

Diogo era jogador do Liverpool e da seleção de Portugal, e gozava de férias em Zamora, na Espanha, após o título da Nations League com a Seleção das Quinas. O Lance! resume um pouco da trajetória do atleta, interrompida de maneira precoce e trágica.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Primeiro passos ⚽

Quando jovem, Jota fazia parte das categorias de base do Gondomar, de Portugal, e em 2013, transferiu-se para o Paços de Ferreira, clube tradicional do país lusitano. Sua estreia como profissional aconteceu ainda aos 17 anos, no dia 19 de outubro de 2014, quando entrou na segunda etapa do duelo com o Atlético Riachense e deixou sua marca na goleada por 9 a 0, pela Taça de Portugal. Na mesma temporada, recebeu oportunidades ao longo do Campeonato Português, e em 2015/16, foi integrado de maneira definitiva à categoria principal.

Voos internacionais ✈️

O bom desempenho despertou o interesse de clubes do alto escalão europeu, e o Atlético de Madrid venceu a corrida, pagando 7 milhões de euros pelo futebol de Diogo. Porém, Simeone optou por emprestá-lo para maior rodagem, cedendo o jogador de maneira temporária a Porto e Wolverhampton.

Jota encontrou-se no Molineux. Na temporada 2017/18, anotou 18 gols e concedeu aos companheiros cinco passes para tentos em 46 jogos. O desempenho fez com que um desejo de compra surgisse na diretoria, e o Atleti não se opôs à venda, embolsando o dobro do que pagou dois anos antes.

Com moral na Inglaterra, Jota fez parte de um Wolverhampton repleto de compatriotas, como Rúben Neves, João Moutinho e Rui Patrício, e somou 44 gols com a camisa dos Wolves, sendo crucial em campanhas positivas de Premier League e chegando até às quartas de final da Europa League. As trajetórias justificavam um salto de carreira, e assim aconteceu: adaptado à Premier League, chegou ao Liverpool por 44 milhões de euros para brigar por posição com nomes como Salah, Mané e Roberto Firmino.

Impacto em Liverpool 🔴

Querido por Jürgen Klopp, Jota rapidamente ganhou espaço, e seu primeiro gol foi em seu passo inicial na Premier League com a camisa dos Reds, em clássico diante do Arsenal. Logo depois, marcou o 10.000° tento da história do Liverpool, diante do Midtjylland, pela Champions. Porém, uma lesão na perna o deixou fora de ação por três meses, perdendo espaço na corrida pela titularidade.

A contusão foi a primeira de algumas nas temporadas seguintes, algo que o prejudicou fortemente em ter uma sequência na equipe. Em 2022, uma ruptura do músculo da panturrilha, no mês de outubro, diante do Manchester City, o impediu de jogar a Copa do Mundo por Portugal. Retornando em fevereiro, findou dois meses depois um jejum de mais de um ano sem marcar, balançando as redes diante do Leeds United.

Apesar de tudo, faltava um título para além das copas nacionais. E ele veio sob o comando de Arne Slot. O atacante abriu a era do holandês, marcando na abertura da Premier League contra o Ipswich Town. Cada vez mais adaptado como centroavante, brigou por posição com Darwin Núñez e com as lesões, registrando apenas nove gols. Ainda assim, participou da festa na última rodada, quando entrou diante do Crystal Palace. Sem saber que assim seria, festejou pela última vez com a camisa vermelha, cantando "You'll Never Walk Alone" junto à afição a plenos pulmões.

Orgulho lusitano 🔴🟢

Diogo era parte constante da seleção de Portugal nas categorias de base, e esteve presente na conquista da Nations de 2019, ainda que não tenha sequer entrado em campo. A primeira aparição aconteceu em novembro do mesmo ano, quando substituiu Cristiano Ronaldo em jogo das Eliminatórias para a Eurocopa, frente à Lituânia.

Em sua trajetória, disputou os continentais de 2020 — ocorrido só no ano seguinte por conta da pandemia — e 2024, mas perdeu a Copa do Mundo de 2022 pela lesão. O último jogo de sua carreira foi a decisão da Nations deste ano, onde entrou na prorrogação e pôde celebrar o título, conquistado nos pênaltis, em final vencida diante da Espanha.