Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro nesta quinta-feira (3). Em forma de homenagem, jogadores e comissão de quatro clubes da Europa que estão disputando o Mundial de Clubes prestaram um minuto de silêncio pelo falecimento dos atletas. Real Madrid, Bayern de Munique, Chelsea e PSG disputam as quartas de final no sábado.

continua após a publicidade

O Bayern de Munique enfrenta o PSG, às 13 (de Brasília). O Real Madrid joga contra o Borussia Dortmund, às 17h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Por Diogo Jota e irmão, Real, Bayern, PSG e Chelsea fazem um minuto de silêncio

➡️ Xabi Alonso e Real Madrid tomam decisão sobre futuro de Rodrygo

Mais detalhes sobre o acidente

O acidente que matou o atacante português Diogo Jota, 28, e seu irmão André Silva, na madrugada desta quinta-feira (3) ainda não teve a causa exata revelada. Imagens de veículos espanhóis a Lamborghini dirigida pelo atleta completamente destruída. O veículo teve o pneu explodido, saiu da pista e pegou fogo após a colisão.

➡️ Quem era André Silva, jogador e irmão de Diogo Jota que faleceu aos 25 anos?

Carro de Diogo Jota pegou fogo após acidente em rodovia na Espanha (Foto: Reprodução/X)

🌹Mais notícias sobre Diogo Jota

➡️Torcedores do Liverpool prestam homenagens em Anfield

➡️Diogo casou há 11 dias e fez homenagem para a esposa horas antes de morrer

➡️Torcedores pedem que número da camisa de Diogo Jota no Liverpool seja aposentado

➡️Diogo ‘Jota’ não era o nome real do jogador; entenda o apelido

➡️Quem era o atacante do Liverpool e de Portugal que faleceu aos 28 anos?