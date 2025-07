A torcida do Liverpool iniciou algumas homenagens a Diogo Jota. O atacante português faleceu na madrugada desta quinta-feira (3), após sofrer um acidente de carro em Zamora, na Espanha, junto ao seu irmão, André, que também era jogador de futebol.

Em local próximo ao Anfield, aficionados dos Reds colocaram algumas coroas de flores como espécie de tributo ao eterno camisa 20. Os ramos foram acompanhados com pequenos bilhetes que enviavam mensagens de agradecimento ao legado do atleta e à família.

As homenagens foram prestadas do lado de fora do Hillsborough Memorial, lugar de significado semelhante para o clube. O local é uma espécie de celebração as vítimas do desastre ocorrido em abril de 1989, quando 96 torcedores - posteriormente, um 97º faleceu por conta das sequelas - morreram em esmagamento após superlotação de um setor do estádio homônimo ao memorial, na semifinal da Copa da Inglaterra, entre Liverpool e Nottingham Forest.

Nos arredores do Molineux, aficionados do Wolverhampton também se manifestaram em condolência à tragédia e, da mesma maneira, deixaram flores para tributar Jota. Os ramalhetes foram deixados em frente à estátua de Billy Wright, que jogou por toda a sua carreira no clube e foi capitão da seleção da Inglaterra nas Copas do Mundo de 1950, 1954 e 1958.

Diogo Jota estava encaminhando-se para disputar sua sexta temporada com a camisa do Liverpool, logo após as conquistas da Premier League de 2024/25 pelo clube e da Nations League com a seleção de Portugal. O lusitano foi o autor do primeiro gol da era do novo técnico, Arne Slot, em confronto com o Ipswich Town, na primeira rodada da campanha vencedora a nível nacional.

Sua identificação também é grande com os torcedores do Wolverhampton. O atleta foi emprestado ao clube pelo Atlético de Madrid em 2017/18, e com desempenho positivo, foi contratado em definitivo na jornada seguinte, por 14 milhões de euros. Depois de outras duas temporadas em alto nível, foi negociado com os Reds pelo triplo do valor.