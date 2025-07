O mundo do futebol acordou um pouco mais triste nesta quinta-feira (3) com as informações do falecimento de Diogo Jota. O atacante morreu aos 28 anos, vítima de um acidente de carro junto ao seu irmão, André, de 25, que também foi a óbito. Muito querido pelo técnico Jürgen Klopp, que pediu sua contratação ainda em 2020, recebeu uma homenagem especial do ex-técnico do Liverpool. Confira a publicação feita pelo alemão abaixo:

— Este é um momento em que eu luto! Deve haver um propósito maior! Mas eu não consigo ver! Fico destroçado por ouvir sobre o falecimento do Diogo e do seu irmão André. Diogo além de ser um jogador fantástico, também um grande amigo, um marido e pai amoroso e atencioso! Vamos sentir tanto a sua falta! Todas as minhas orações, pensamentos e poder para a Rute, as crianças, a família, os amigos e todos os que os amavam! Descanse em paz - Amor J — escreveu Klopp, em mensagem nas redes sociais.

Jürgen Klopp, Diogo Jota e Liverpool 🔴

Sob comando do histórico treinador, Jota rapidamente ganhou espaço, e seu primeiro gol foi em seu passo inicial na Premier League com a camisa dos Reds, em clássico diante do Arsenal. Logo depois, marcou o 10.000° tento da história do Liverpool, diante do Midtjylland, pela Champions. Porém, uma lesão na perna o deixou fora de ação por três meses, perdendo espaço na corrida pela titularidade.

A contusão foi a primeira de algumas nas temporadas seguintes, algo que o prejudicou fortemente em ter uma sequência na equipe. Em 2022, uma ruptura do músculo da panturrilha, no mês de outubro, diante do Manchester City, o impediu de jogar a Copa do Mundo por Portugal. Retornando em fevereiro, findou dois meses depois um jejum de mais de um ano sem marcar, balançando as redes diante do Leeds United.

